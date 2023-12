Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: 5 cosas que debes saber antes de ver la serie de Disney+

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo inicia su andadura en Disney+. La serie, basada en la saga superventas escrita por Rick Riordan, aborda las aventuras de dos semidioses y su sátiro guardián mientras buscan el rayo robado de Zeus.

La ficción, de ocho episodios, está protagonizada por Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri, quienes dan vida a Percy Jackson, Annabeth Chase y Grover Underwood, respectivamente. No es la primera vez que la obra de Riordan salta a la pantalla, pero sí es la primera vez que se hace en formato de serie y con unos actores tan jóvenes.

El estreno de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ha sido muy esperado por los fans de las novelas, pero para aquellos que no hayan oído hablar del mundo creado por Riordan, aquí van algunas claves de el fantástico universo de Percy Jackson.

LA SAGA ORIGINAL

Los ocho episodios que llegan a Disney+ adaptan El ladrón del rayo, el primero de los cinco libros originales de la saga Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Si bien cada una de las novelas narra una aventura diferente con su resolución, hay una trama más grande que va desarrollándose hasta alcanzar su desenlace en la quinta entrega.

Aunque Disney+ no ha confirmado si habrá una segunda temporada, Riordan anunció en marzo que ya estaba trabajando en su guión.

CLASES DE MITOLOGÍA GRIEGA

Las novelas surgieron como una manera de Riordan de enseñar a su hijo sobre la mitología griega. En los libros, no solo se hace referencia a los mitos, sino que directamente se recrean a través de sus protagonistas.

ADAPTACIONES ANTERIORES

La saga de Riordan ya había sido adaptada con anterioridad pero a la gran pantalla. La cinta Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010) fue dirigida por Chris Columbus, y su secuela, Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013), por Thor Freudenthal.

No obstante, estas películas no fueron del agrado de los fans e incluso el autor expresó su descontento. Una de las quejas más relevantes tenía que ver con la edad del reparto, puesto que en vez de tener 12 años, pasaban la veintena, lo que modificaba la esencia de la historia. La serie de Disney+ ha evitado volver a caer en el error escogiendo a unos actores más jóvenes. Además, Percy Jackson también fue llevado al teatro como musical.

Dan Shotz, productor ejecutivo de la serie, ha defendido el formato episódico para esta historia en particular en una entrevista concedida a Culturaocio, explicando que hay ciertos elementos del libro que, si no se incluyen, "no es realmente la misma historia" y esto es algo que requiere de más minutos de pantalla.

"En una serie de televisión de ocho episodios tienes el espacio no sólo para incluir todo eso sino también para no sentir que tienes que apresurarte. Eres capaz de tomarte un respiro y dejar que estos tres niños sean y entiendan quiénes son y quiénes son el uno para el otro de una manera orgánica", razona el productor ejecutivo.

RICK RIORDAN ESTÁ DETRÁS

Riordan es creador, guionista y productor ejecutivo de la serie de Disney+ y ha participado en todas las fases del desarrollo, lo que asegura a los fans que lo que vean en la pantalla tiene su beneplácito. "Se trata de una historia muy personal y queríamos cuidarla", ha afirmado Jonathan E. Steinberg, co-creador de la serie, haciendo hincapié en la implicación del autor y su familia.

El escritor participó en el proceso de selección del reparto y los actores tienen todo su apoyo para dar vida fielmente a sus personajes. El escritor ha tenido que reiterar esto numerosas veces debido a los ataques racistas en contra de Jeffries. "Este trío ES el mejor. Leah Jeffries ES Annabeth Chase", declaró en un comunicado en su página web en mayo.

EL FUTURO DE LA FRANQUICIA

Después de la pentalogía original, Riordan continuó explorando su universo mitológico con otra saga que incluía personajes ya conocidos y otros nuevos. Los héroes del Olimpo tiene lugar poco después de los sucesos del quinto libro de Percy Jackson y está formado por otros cinco tomos.

Los cinco libros de Las pruebas de Apolo y La profecía del rayo y las estrellas también siguen personajes de Percy Jackson y Los héroes del Olimpo. Asimismo, este 2023 el autor escribió una sexta entrega de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, anunciando que habría más.

Por si todo ese material fuera poco, Riordan cuenta con otras sagas ambientadas en el mismo universo de Percy Jackson: Las crónicas de los Kane, centrada en mitología egipcia y Magnus Chase y los dioses de Asgard, centrada en mitología nórdica. Aunque los personajes de Percy Jackson no interactúan apenas con los de estas sagas, el escritor deja claro que conviven en el mismo espacio y tiempo.