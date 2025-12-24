El productor de Daredevil: Born Again revela nuevos detalles del regreso de Jessica Jones

El productor de Daredevil: Born Again revela los primeros detalles del regreso de Jessica Jones - MARVEL

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again aterrizará en Disney+ el 4 de marzo de 2026. Puntilla Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios, ha arrojado luz sobre el regreso de Krysten Ritter como la ruda investigadora Jessica Jones y su papel en la trama de los nuevos episodios.

"La primera y mejor idea fue traer de vuelta a Krysten y hacer que formara parte de esta resistencia que Matt está intentando construir en medio de muchos obstáculos y dificultades en la Nueva York de Fisk", confesó Winderbaum a Entertainment Weekly, aclarando que buscaban que Jones se uniera a Murdock para ayudarlo contra Kingpin y su Fuerza Antivigilantes.

Es más, considera que la serie que Ritter protagonizó en Netflix como Jessica Jones "es fantástica". "Esa primera temporada con el Hombre Púrpura, creo que es de lo mejor que ha hecho Marvel en televisión. Krysten encarna a la perfección a su personaje", enfatizó.

Asimismo, Winderbaum también quiso destacar que la inclusión de Jon Bernthal como The Punisher en la temporada 1 de Born Again es un claro ejemplo de cómo otros personajes del Universo Marvel pueden integrarse al mundo de Daredevil.

"Nos gustó cómo Frank Castle se integró en la primera temporada de Daredevil: Born Otra vez", expresó. Además, en una entrevista con Phase Hero, Winderbaum y Ritter también abordaron la temporada 3 de la serie, que comenzará a rodarse en 2026.

"Hablamos sobre el final de la tercera temporada... Sentí que Jessica terminó con esa sensación de: 'Soy una heroína, y lo he sido todo este tiempo'. Y así era como pensábamos continuar su historia", explicó Ritter. Winderbaum, por su parte, remarcó la química tan "especial" de los actores con sus personajes.

Esto es algo que, según Ritter, se desarrollará en la temporada 2 de Born Again. "Matt y Jessica funcionan muy bien juntos y se complementan; ambos son muy inteligentes. Pero, por supuesto, ella tiene una forma muy particular de ver las cosas y no pierde la oportunidad de tomarle el pelo", añadió la actriz.

Dicho esto, Winderbaum confesó que existe un lapso entre la última vez que los fans vieron a Daredevil y Jessica Jones en la serie de Netflix The Defenders y Born Again, que, según se cree, abarca unos diez años dentro de la cronología del UCM. "Eso realmente nos ayuda, porque podemos reintroducir y redefinir a todos los personajes, así como establecer nuevas situaciones y todo lo que eso implica. Habrá cosas que siempre permanecerán igual, pero, lógicamente, también habrá cambios y sorpresas", puntualizó.

Ritter quiso subrayar que siempre sintió que la historia de Jessica Jones no había terminado del todo cuando concluyó la alianza entre Marvel y Netflix.

Es más, antes de su cancelación se llegó a planificar una temporada 4, y, aunque no llegó a materializarse, hubo tiempo suficiente para cerrar la serie en su tercera entrega. No obstante, Winderbaum dejó entrever que Jessica Jones podría tener una nueva serie "antes de lo imaginado".

La temporada 2 de Daredevil: Born Again también contará en su reparto con Vincent D'Onofrio, Wilson Bethel, Ayelet Zuhrer, Deborah Ann Woll, Elden Henson, entre otros muchos.