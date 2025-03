Un héroe del UCM aparecerá en Daredevil: Born Again

Un héroe del UCM aparecerá en Daredevil: Born Again - MARVEL

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Ya oficialmente como parte del Universo Cinematográfico Marvel, no es de extrañar que Daredevil: Born Again incluya guiños a personajes de otros títulos de la franquicia, algo que hasta ahora ha hecho sutilmente. Pero, según las últimas informaciones, parece ser que un héroe en particular tendrá una referencia especial en la nueva ficción de Disney+, llegando a aparecer en la misma.

"Mientras que Wilson Fisk en el episodio 2 aludió a 'un hombre que se viste con un traje de araña' (similar a cómo Jessica Jones de Netflix se referiría a, ugh, 'el gran tipo verde' y 'el de la bandera'), ten por seguro que un héroe actual del UCM será nombrado, así como aparecerá (por decirlo de alguna manera), durante la temporada 1", adelantó Matt Webb Mitovich, editor jefe de TVLine, respondiendo a la pregunta de un lector del medio.

El autor no ofreció ninguna otra pista sobre el mencionado personaje, si bien desde ComicBookMovie apuntaron a que probablemente se estuviese refiriendo a lo que ocurrirá en el quinto episodio de la ficción, que llegará el 26 de marzo a Disney+ según el horario español.

Cabe recordar que, antes de que se estrenase Daredevil: Born Again, el Matt Murdock de Charlie Cox ya había hecho sus primeras incursiones en otros proyectos del UCM, como en una breve escena de Spider-Man: No Way Home, donde asesoraba a Peter Parker como abogado, además de hacer gala de unos reflejos asombrosos, y en la serie She-Hulk: Abogada Hulka, donde compartía un fugaz romance con la heroína titular.

Por otro lado, diversos rumores sobre el papel de Daredevil en el futuro de la macrofranquicia señalan que el personaje podría aparecer en Vengadores: Doomsday, cinta que reunirá a una gran cantidad de héroes del universo marvelita y llegará a los cines el 26 de abril de 2026. Es también en 2026 cuando la segunda temporada de Daredevil: Born Again tiene previsto estrenarse, si bien no se ha anunciado si llegará antes o después que la quinta entrega de Vengadores.

"En Daredevil: Born Again, de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.