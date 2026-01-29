¿Cuándo se estrena el final de la temporada 4 de Los Brigderton? - NETFLIX

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Netflix los primeros cuatro episodios de la cuarta temporada de Los Bridgerton, cuyo estreno se ha dividido en dos partes, como ya ocurriera con la anterior entrega. Y ahora que los fans han podido disfrutar del comienzo de la historia de amor a lo Cenicienta de Benedict y Sophie, lo que todos se preguntan es cuánto tendrán que esperar hasta su desenlace.

La segunda parte de la temporada 4, compuesta de los cuatro capítulos restantes, llegará al servicio de streaming en poco menos de un mes, el jueves 26 de febrero. Además, cabe recordar que la serie ha sido renovada por una quinta y sexta entregas.

Basada en la saga homónima de Julia Quinn, cada temporada de la serie de Netflix adapta uno de los libros; en el caso de la cuarta temporada, el tercero, titulado Te doy mi corazón (la tercera temporada, centrada en el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, adaptó el cuarto libro).

"La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre", reza la sinopsis de la entrega.

Junto a Thompson y Yerin Ha como la pareja principal, completan el reparto de la cuarta temporada de Los Bridgerton Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Katie Leung, Isabella Wei y Michelle Mao, entre otros.