MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again, la serie de Marvel Studios sobre el hombre sin miedo, volverá a contar con Charlie Cox interpretando a Matt Murdock. Ahora, La Casa de las Ideas ha confirmado la fecha de estreno de su principal baza televisiva para el próximo año, el 5 de marzo, además de ofrecer una primera sinopsis oficial que adelanta el explosivo conflicto que se desarrollará entre el protagonista y su némesis, el despiadado Kingpin.

"En 'Daredevil: Born Again' de Marvel Television, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras el antiguo jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial del esperado proyecto, que será la cuarta incursión del personaje en el UCM tras sus apariciones en las series Echo y She-Hulk: Abogada Hulka y la tercera entrega de Spider-Man, No Way Home.

La confirmación oficial de la fecha de estreno ratifica la fecha revelada por Cox y D'Onofrio en la New York Comic Con celebrada el pasado fin de semana, en la que los asistentes pudieron disfrutar de un primer y muy intenso tráiler que ya está circulando por las redes sociales.

Daredevil: Born Again recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el reparto de este nuevo proyecto protagonizado por Cox y D'Onofrio.

Esta nueva ficción de Marvel Studios sobre el hombre sin miedo, cuenta con Dario Scardapane como showrunner y Justin Benson, Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff y David Boyd como directores. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord & Matthew Corman, Justin Benson y Aaron Moorhead se encargan de la producción ejecutiva de la ficción.