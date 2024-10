Charlie Cox revela el gran cambio de Daredevil: Born Again respecto a la serie de Netflix

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Matt Murdock y Wilson Fisk volverán a cruzar sus sangrientos caminos en Daredevil: Born Again, que llegará el 4 de marzo de 2025 a Disney+. Su protagonista, Charlie Cox, ha asegurado que la serie de Marvel será muy distinta a la de Netflix en varios aspectos... especialmente en uno muy concreto.

Vincent D'Onofrio, quien tras sus apariciones en Ojo de Halcón y Echo, interpretará a Kingpin en Born Again, aseguraba a Rotten Tomatoes en recientes declaraciones que, aunque forme parte del conglomerado Disney, esta ficción distaba de ser más edulcorada y menos violenta que las tres temporadas de Daredevil en Netflix. Y ahora es Cox quien le ha confesado al medio que, además, ofrecerá una nueva perspectiva sobre el mundo criminal que envuelve al implacable capo de Nueva York, lo cual considera un tremendo cambio respecto a la serie original.

"Algo un poco distinto es que tenemos una visión mucho más profunda del mundo de Fisk, más de la que tuvimos en el pasado. Y me parece que esta nueva dirección que está tomando la serie es realmente emocionante", sentenció Cox.

Así, las palabras del actor, que acudió junto a D'Onofrio a la New York Comic-Con celebrada este pasado fin de semana para regocijo de los fans, que, además, disfrutaron en primicia de un bestial adelanto de Born Again que no ha tardado en filtrarse, sugieren que la ficción profundizará más en Kingpin.

Charlie Cox and Vincent D'Onofrio tease what fans can expect from #DaredevilBornAgain at #NYCC. pic.twitter.com/aeQ2jrvgT6 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 19, 2024

Y es que, a lo largo de sus tres temporadas, la serie de Netflix no arrojaba demasiada luz sobre el capo criminal o su pasado- exceptuando algunos flashbacks que revelaban la tortuosa infancia que tuvo con sus padres-, centrándose mayormente en su guerra con el hombre sin miedo.

Daredevil: Born Again, que contará con la friolera de 18 episodios, también recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci y Hunter Doohan completan el reparto de la ficción, que contará con Dario Scardapane como showrunner.