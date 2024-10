Filtrado el tráiler de Daredevil: Born Again, que ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El 4 de marzo de 2025. Esa es la fecha que los fans de Marvel tienen ya marcada en rojo diablo en su calendario. Y es que será entonces cuando llegue a Disney+ una de las series más esperadas del UCM, Daredevil: Born Again. Y este reinicio/secuela del hombre sin miedo que volverá a encarnar Charlie Cox se prestentó en la en la New York Comic-Con de este fin de semana, donde lanzó un tráiler... que ya se ha filtrado en la red.

Teniendo en cuenta que la gran cita del fin de semana tenía lugar en la Gran Manzana... era de esperar que Marvel Studios sorprendiera a los fans con una visita de los dos grandes protagonistas de Hell's Kitchen, el Daredevil de Cox y el Kingpin de Vincent D'Onofrio.

Las estrellas de Daredevil: Born Again estuvieron allí para responder a las preguntas de los fans durante un encuentro en el que prometieron que los 18 capítulos que compondrán la serie estarán repletos de emociones fuertes, grandes dosis de acción y violencia y, cómo no, muchas sorpresas.

Además de confirmar que la serie se estrenará en Disney+ el 4 de marzo de 2025, durante el evento se proyectó un tráiler en exclusiva para los asistentes que, como ya ocurriera en el D23 celebrado este verano, rápidamente se filtró en la web. El jugoso adelanto, de más de dos minutos de duración, muestra varias imágenes de los nuevos trajes de Daredevil que se verá las caras con The Punisher (Jon Bernthal), Bullseye (Wilson Bethel) o el temible y enmascarado Muse.

Y junto a la siempre agradecida presencia para los fans de Karen Page (Deborah Ann Woll) y Foggy Nelson (Elden Henson), el tráiler también cuenta con un intrigante y muy tenso intercambio de palabras entre Matt Murdock y el futuro alcalde de Nueva York, Wilson Fisk. "A veces hay que romper la paz. El caos debe reinar", dice el personaje de D'Onofrio. "Parece que realmente nos entendemos, así que si te pasas de la raya, ahí estaré", replica el protagonista. "Esta advertencia... ¿Quién me la está dando ¿Matt Murdock o tu mitad oscura?", concluye Fisk.

A FRESH trailer just dropped for #DaredevilBornAgain…real time reaction here 🤯



On @DisneyPlus March 4, 2025!#NYCC2024 #NYCC pic.twitter.com/qFbe9c62K8