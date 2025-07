Primera imagen oficial del nuevo Harry Potter, que incia el rodaje de su serie en HBO Max

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter ha comenzado oficialmente con su filmación. Y lo hace desde donde hace casi 14 años culminó la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe: en los míticos estudios Warner Bros. de Leavesden, en Reino Unido. Para ir abriendo boca, HBO Max ha brindado a los fans el primer vistazo a Dominic McLaughlin, su joven protagonista, completamente caracterizado como Harry Potter.

En ella puede apreciarse al joven actor sosteniendo una claqueta mientras luce fidedignamente como el personaje creado por J.K. Rowling, con su cicatriz en la frente, las icónicas gafas y el uniforme de Hogwarts.

FIRST OFFICIAL LOOK OF HARRY POTTER pic.twitter.com/F4t08GCpuv