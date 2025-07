Un histórico de Harry Potter responde a las críticas a la nueva serie: "Están siendo racistas"

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO ya ha anunciado gran parte de su reparto, y las reacciones por parte de los fans han sido dispares, siendo especialmente criticada la elección de Paapa Essiedu para dar vida al profesor Snape. Ante esta situación, Jason Isaacs, que encarnó a Lucius Malfoy en la saga cinematográfica original, ha calificado estas críticas como "racistas".

"Paapa Essiedu es uno de los mejores actores que he visto en mi vida", afirmó Isaacs en declaraciones recogidas por Collider durante una convención de fans celebrada en Denver. "He visto a algunas personas en Internet que están siendo groseras con él. Lo que están siendo es racistas", sentenció.

El actor expresó que "todo el reparto de la nueva serie de televisión de Harry Potter es increíble" y que aquellos que critican a Essiedu "se tragarán sus palabras" cuando "vean lo que hace en pantalla".

John Lithgow, que dará vida al director de Hogwarts Albus Dumbledore, desató cierta polémica entre los fans por calificar a su personaje como "un arma nuclear". Sin embargo, el fichaje de Essiedu en la serie ha sido sin duda el que más ha dado qué hablar y, en opinión de Isaacs, se debe a motivos muy distintos, que el actor no ha dudado en señalar.

El difunto actor Alan Rickman dio vida al personaje de Essiedu, Severus Snape, en la saga cinematográfica original. Su actuación fue aclamada por los fans poniendo alto el listón para su sucesor en la serie de HBO.

La propia Rowling se refirió al fichaje del actor para encarnar a Snape hace pocos meses después de Essiedu firmara una carta abierta para proteger a la comunidad trans, un movimiento que fue leído como toda una declaración de intenciones respecto a la polémica postura de la autora sobre la identidad de género.

Scottish Daily Express publicó un artículo titulado "J.K. Rowling no pedirá el despido del nuevo actor de la serie de Harry Potter a pesar de su oposición a la autora por sus opiniones sobre los derechos de las personas trans", y Rowling compartió una imagen del titular junto a su opinión en X. "No tengo el poder de despedir a un actor de la serie, y no lo ejercería aunque lo tuviera. No creo en quitarle el trabajo o el sustento a alguien por tener opiniones legalmente protegidas que difieren de las mías", apuntó la escritora.

I don’t have the power to sack an actor from the series and I wouldn’t exercise it if I did. I don’t believe in taking away people’s jobs or livelihoods because they hold legally protected beliefs that differ from mine. pic.twitter.com/nKcAl3gcvO