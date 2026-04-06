El hijo de Tommy Shelby tiene nuevo rostro (y ya es el tercero): Jamie Bell protagonizará la secuela de Peaky Blinders - NETFLIX

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal ha sido el final de la historia de Tommy Shelby, el mítico personaje encarnado por Cillian Murphy, pero no el adiós definitivo de la franquicia. Tal y como anunció hace meses, Netflix prepara una nueva serie (con dos temporadas confirmadas) ambientada una década después de los eventos de la película. Una serie que estará protagonizada por Duke, el hijo de Tommy Shelby, que tendrá nuevo rostro.

"Estoy encantado de anunciar una nueva etapa de Peaky Blinders, que traslada la historia al Birmingham de la posguerra, a principios de los años 50", afirmó Steven Knight, creador de la serie, en un comunicado publicado por Netflix en el que además reveló que Barry Keoghan no seguirá dando vida al hijo bastardo de Tommy. Será Jamie Bell quien, finalmente, tome su testigo en la próxima entrega que saltará 10 años hacia adelante alejándose de la Segunda Guerra Mundial.

"Tenemos la increíble suerte de contar con Jamie Bell para interpretar el papel de Duke", expuso el realizador, apuntando también a la incorporación de Charlie Heaton, estrella de Stranger Things, al elenco. "Próximamente habrá más anuncios emocionantes sobre el reparto, y Peaky vuelve a la carga", añadió.

Bell (Billy Elliot, Cuatro Fantásticos, Rocketman) será el tercer actor que encarne al hijo mayor de Tommy, al que ya diera vida Conrad Khan en la ficción original y recientemente, Keoghan, en la película. La plataforma ya ha revelado un primer vistazo al intérprete completamente caracterizado como el líder criminal.

Here's your first look at Jamie Bell who will take the mantle as Duke Shelby in an all-new Peaky Blinders series. Now in production.



Also starring Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch, and Lucy Karczewski. pic.twitter.com/uJSPeBYv8U — Netflix (@netflix) April 2, 2026

EL NUEVO LÍDER DE LOS PEAKY BLINDERS SERÁ "MÁS PELIGROSO"

"En esta nueva etapa de Peaky Blinders, una década después de la Segunda Guerra Mundial, la carrera por reconstruir Birmingham se convierte en una contienda brutal de dimensiones míticas", reza la descripción de la nueva serie, que ya se encuentra en producción. "Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes. En su corazón empapado de sangre se encuentra Duke Shelby: más viejo, más sabio, más ambicioso y, sin duda, más peligroso", continúa.

"Una vez más, la serie estará ambientada en Birmingham y contará la historia de una ciudad que renace de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y va a ser un viaje de lo más emocionante", afirmó Knight, según recoge Netflix.

Por el momento, el servicio de streaming ha anunciado dos temporadas de seis episodios. Aparte de con Bell y Heaton, el reparto de la ficción contará con Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski en papeles aún por revelar.