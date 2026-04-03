Steven Knight, creador de Peaky Blinders, defiende El hombre inmortal: "Siempre quise terminar con una película" - NETFLIX

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Unos 13 años después del estreno de la primera temporada de Peaky Blinders, la ficción termina su andadura con un largometraje, El hombre inmortal, que cierra el arco argumental de Tommy Shelby (Cillian Murphy) después de casi tres lustros. El creador de la serie, Steven Knight, que además firma el guion del filme, ha asegurado que siempre quiso "terminar este capítulo de la historia con una película".

"En parte, fue una decisión creativa", explica Knight en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, señalando que también tuvo en mente la experiencia de los espectadores. "Nuestros fans han sido la energía de la serie a lo largo de los años y siempre han interactuado virtualmente. Queríamos darles la oportunidad de reunirse en el mismo lugar geográficamente, ir al cine y ver la película juntos", revela.

Por otro lado, hablando del diálogo que puede establecerse entre ambos formatos, Tom Harper, que dirige la película, observa que "tradicionalmente el cine ha tenido unos valores de producción más altos que la televisión, pero ahora esas fronteras se han difuminado". Para el realizador, la principal diferencia entre los dos tiene más que ver con la historia que se quiera contar.

"Lo bonito de Peaky Blinders es que, a lo largo de seis temporadas, Steve [Knight], Cillian [Murphy] y el equipo han sido capaces de profundizar mucho en las vidas de esos personajes y en sus paisajes emocionales", expone Harper. En contraposición, la cinta "se centra más en un capítulo de la vida de Tommy Shelby de una manera más condensada".

EL LEGADO DE PEAKY BLINDERS

Al ser preguntado sobre el legado de Peaky Blinders, Harper recuerda cómo al principio no tenían ni idea del impacto que tendría ni en qué se acabaría convirtiendo la serie. "No sé si alguna vez se sabe realmente cuándo algo va a despegar de esa manera", razona.

El director apunta que, en su opinión, la ficción "trata de una comunidad de personas que han sido ignoradas y ligeramente marginadas" y que eso "resuena en mucha gente".

"En el centro de todo eso hay un hombre que lucha por esa comunidad, un hombre fuerte, un hombre de acción, que toma decisiones y es un protector", indica Harper, refiriéndose al personaje de Murphy. Recordando una frase de la serie, el cineasta apunta que Tommy Shelby puede ser un "hombre malo" pero es "nuestro hombre malo", un "desvalido" que lucha por los desvalidos.

Aparte de con Murphy en su última aventura como Tommy Shelby, Peaky Blinders: El hombre inmortal cuenta en su reparto con Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan, Stephen Graham, Sophie Rundle, Jay Lycurgo y Ned Dennehy, entre otros. La cinta está producida por los propios Murphy, Knight, Guy Heeley y Patrick Holland. Harper, Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook y David Kosse ejercen de productores ejecutivos.