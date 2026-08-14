Harry Potter vuelve a gran pantalla en el 25 aniversario de la saga de la mano de Cine Yelmo

Harry, Hermione y Ron vuelven a la gran pantalla de Cine Yelmo por el 25º aniversario del estreno de la saga - CINE YELMO

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo celebra el 25.º aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal con el regreso a la gran pantalla de la película que dio comienzo a una de las sagas cinematográficas más queridas de las últimas décadas. Del 28 de agosto al 3 de septiembre, todos los cines de la exhibidora ofrecerán una sesión diaria de la película dentro de la programación de +Que Cine.

El filme, dirigido por Chris Columbus, adapta la primera novela de la saga de J.K. Rowling que sigue los pasos de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe. En esta primera entrega, el joven llegará a la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde conocerá a quienes serán sus fieles compañeros de aventuras: Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint, y Hermione Granger, a quien da vida Emma Watson.

Este reestreno, del 28 de agosto al 3 de septiembre y con motivo del 25 aniversario de la película, permitirá a quienes crecieron junto a la saga reencontrarse con la historia. Al mismo tiempo ofrecerá a nuevos espectadores la posibilidad de descubrir por primera vez el universo de magia de una forma muy especial.

Además, en Cine Yelmo los fans también podrán hacerse con una jarra coleccionable de Harry Potter en el bar de los cines. La pieza, ambientada en el universo de la película, se suma a esta celebración especial y permitirá a los espectadores llevarse un recuerdo de su regreso a Hogwarts.

Las entradas para disfrutar de Harry Potter y la piedra filosofal de nuevo en la gran pantalla ya están a la venta a través de la web y la app de Cine Yelmo.

UN UNIVERSO LEJOS DE TERMINAR

La saga de Harry Potter cuenta con 8 adaptaciones cinematrográficas estrenadas entre 2001 y 2011 que cosecharon más de 7.700 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero el increíble mundo de magos creado por J.K. Rowling va mucho más allá de Hogwarts.

Alejadas de la escuela de magia (aunque no demasiado), están las películas de Animales fantásticos, cuya primera entrega vio la luz en 2016 y su última película se estreno en 2022. Estas precuelas no cosecharon el éxito esperado y la saga quedó inacabada tras Los secretos de Dumbledore, que recaudó en cines apenas 405 millones de dólares.

El universo cuenta también con documentales, cortometrajes, películas de Lego y a finales de año estrenará su serie. Con Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter, la nueva producción adaptará el primer libro de la saga y llegará a HBO Max el 25 diciembre.