Primer vistazo a The Ghoul en La temporada 3 de Fallout... Y ante una amenaza sin precedentes - PRIME VIDEO

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Fallout se encuentra en pleno rodaje de su tercera temporada y cada vez circulan por internet más filtraciones del set. Las más recientes ofrecen un primer vistazo a The Ghoul, el Necrófago interpretado por Walton Goggins, en los nuevos episodios.

Las imágenes muestran a Goggins completamente caracterizado y caminando por el set, en el que pueden verse algunos coches abandonados, propios del ambiente postapocalíptico característico de la serie.

El actor avanza hasta un edificio custodiado por tres personas que parecen ataviadas como acomodadores de un cine antiguo. En la fachada del establecimiento puede leerse "Salt Lake" y, debajo, "Passion of a mutant" (en español, "pasión de un mutante").

THERE HE IS!!!! DADDY GOOL!!!



I AM LOSING MY MIND THIS IS SO EXCITING!!! https://t.co/U2gxHa2FZi pic.twitter.com/NyNXpeXX2m — ▪️Mary,▪️💛Goosey & Gool💙 (@nukaghoulie) August 10, 2026

LA ORDEN DE LA PLUMA Y LA HERMANDAD DEL ACERO

Recientemente, se filtraban en internet algunas fotografías del set en las que podían verse unas banderas con el emblema de la Orden de la Pluma, adelantando la irrupción de esta subdivisión de la Hermandad del Acero en los nuevos episodios.

Esta organización, cuyo papel resulta clave en los videojuegos de Fallout, no había aparecido hasta ahora en la serie. Junto a Lucy MacLean (Ella Purnell), el Necrófago ya ha hecho frente a terribles amenazas en el Páramo, y está por ver qué les deparará su encuentro con los integrantes de esta facción.

Por el momento, la tercera temporada de Fallout no tiene fecha de estreno en Prime Video, aunque lo más probable es que aterrice en algún punto de 2027. Los nuevos episodios contarán con la incorporación de Aaron Paul, Manny Jacinto, Emily Mortimer y Thomasin McKenzie a su reparto.

Basada en la franquicia de videojuegos postapocalípticos, la serie de Fallout se ambienta 200 años después de un holocausto nuclear, cuando los habitantes de los refugios se ven obligados a regresar al violento y extraño páramo que dejaron atrás sus antepasados. La primera temporada obtuvo 16 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor drama y la candidatura de Goggins como mejor actor principal.