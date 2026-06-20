La temporada 3 de Fallout ficha a un villano de Star Wars - LUCASFILM/PRIME VIDEO

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Tras fichar a Aaron Paul para su tercera temporada, Fallout sigue sumando nombres a su reparto. Y entre ellos destaca el de un actor que ha dado vida a un oscuro villano de la saga Star Wars. La serie, cuya segunda entrega concluyó en Prime Video en febrero, tiene previsto arrancar el rodaje de su temporada 3 este mes de junio en Los Ángeles. Aunque los nuevos episodios todavía no tienen fecha de estreno, lo más probable es que aterricen en algún punto de 2027.

Según informa Deadline, Fallout ha añadido a su reparto a Manny Jacinto, Emily Mortimer y Thomasin McKenzie. Además de dar vida a Qimir en Star Wars: The Acolyte, Jacinto ha trabajado en series como The Good Place y en películas como Top Gun: Maverick o Ponte en mi lugar de nuevo.

Mortimer ha aparecido en títulos tan icónicos como Shutter Island o Notting Hill. Más recientemente, ha trabajado en Paddington: Aventura en la selva dando vida a Mrs. Brown y en películas como Jay Kelly o Las damas primero. Además de dar vida a Astrid en El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, McKenzie ha encabezado el reparto de filmes como Jojo Rabbit o Última noche en el Soho.

LOS NUEVOS FICHAJES DE FALLOUT TEMPORADA 3

Estas tres nuevas incorporaciones al elenco de Fallout se suman así a la de Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld), cuyo fichaje en la tercera temporada de la serie se anunció el pasado mes de mayo. La ficción, que cuenta con un reparto encabezado por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten, tiene previsto regresar a Los Ángeles este mes de junio para comenzar el rodaje de sus nuevos episodios, que aún no tienen fecha oficial de estreno en Prime Video.

Basada en la franquicia de videojuegos postapocalípticos, la serie de Fallout se ambienta 200 años después de un holocausto nuclear, cuando los habitantes de los refugios se ven obligados a regresar al violento y extraño páramo que dejaron atrás sus antepasados. La primera temporada obtuvo 16 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor drama y la candidatura de Goggins como mejor actor principal.