Walton Goggins, The Ghoul de Fallout, de vinos por Madrid: "ESPAÑA es amor"

Walton Goggins, The Ghoul de Fallout, visita Madrid: "ESPAÑA es amor" - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Fallout concluyó en Amazon Prime Vídeo con un desenlace que dejó nuevas incógnitas en el aire, que, sin duda, se retomarán en la tercera entrega de la serie. Una de sus estrellas, Walton Goggins, quien interpreta en ella a Cooper Howard/The Ghoul, se encuentra de visita en Madrid.

"Puede que haya gente a la que le guste interactuar con el mundo tanto como a mí... Pero nadie lo ama más. Sin expectativas. Solo asombro. ESPAÑA es amor. Es esta ciudad, esta gente... Buenos días a todos", ha escrito Goggins en Instagram, acompañando su publicación de varias fotografías por distintos rincones turísticos de Madrid.

En ellas puede verse al actor de series como Fallout, The White Lotus o Justified, en el Caixaforum de Atocha, disfrutando de una exposición, visitando el Rastro e incluso de tapeo tomando vino por el barrio de La Latina.

"Es muy especial", contestó Goggins a una fan con la que se cruzó en el Rastro de Madrid mientras disfrutaba de su paseo.

Se desconoce cuándo llegará la temporada 3 de Fallout a Prime Vídeo. Pero las informaciones más recientes sitúan el inicio del rodaje en mayo de 2026, si bien se trata de información sujeta a cambios hasta que exista confirmación oficial por parte de la plataforma o del equipo de la serie.

Por otra parte, el desenlace de la temporada 2 vio a The Ghoul, al que volverá a dar vida Goggins en la tercera entrega de la serie, sospechando que su familia sigue viva tras descubrir que la cápsula de su mujer, Barbara (Frances Turner), estaba vacía junto a una postal de este estado, y dispuesto a partir en su búsqueda.

La showrunner de la serie, Geneva Robertson-Dworet, ya anticipó que podría desviarse de su camino en los nuevos episodios, cuya trama se ubicará en un escenario distinto.

"Como serie, nos encantaría llevar a los fans a lugares que conocen muy bien, pero también a sitios nuevos. Parte de la diversión consiste en descubrir lo nuevo que existe en el Yermo. O tal vez una facción que se haya desplazado", expresó a Comicbook.com.