Filtración de Fallout temporada 3 confirma la irrupción de una organización clave de los videojuegos

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Fallout, la serie postapocalíptica de Prime Video basada en el videojuego homónimo, comenzó el rodaje de su tercera temporada el pasado mes de junio y ya comienzan a llegar filtraciones del set. Estas imágenes, que ya circulan por internet, revelan que los nuevos episodios presentarán a una organización clave de los videojuegos que hasta ahora no había aparecido en la serie.

Las fotografías fueron tomadas en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, donde parece que estaban filmando algunas escenas. Las imágenes muestran el emplazamiento decorado con unas banderas con el emblema de la Orden de la Pluma, una subdivisión de la Hermandad del Acero.

Dentro del universo de Fallout, esta subdivisión se asocia generalmente con la conservación de información clave y el mantenimiento de archivos. Mientras que la Hermandad del Acero es más conocida por recopilar tecnología avanzada y mantenerla alejada de los forasteros, ciertas ramas, como la Orden de la Pluma, se encargan de los documentos históricos y la investigación.

FALLOUT YA RUEDA SU TEMPORADA 3

Los nuevos episodios de la ficción, que cuenta con un reparto encabezado por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten, aún no tienen fecha de estreno en Prime Video, aunque lo más probable es que aterricen en algún punto de 2027. La tercera temporada contará además con la incorporación de Aaron Paul, Manny Jacinto, Emily Mortimer y Thomasin McKenzie a su reparto.

Basada en la franquicia de videojuegos postapocalípticos, la serie de Fallout se ambienta 200 años después de un holocausto nuclear, cuando los habitantes de los refugios se ven obligados a regresar al violento y extraño páramo que dejaron atrás sus antepasados. La primera temporada obtuvo 16 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor drama y la candidatura de Goggins como mejor actor principal.