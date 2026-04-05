Fallout temporada 2: la nueva ubicación y los cambios respecto a los videojuegos, explicados - PRIME VIDEO

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Fallout concluyó en Amazon Prime Video hace ya un par de meses, con un desenlace lleno de giros y revelaciones, pero la plataforma ya ha renovado la serie para una tercera entrega. Geneva Robertson-Dworet, creadora de la ficción, ha explicado recientemente la nueva ubicación donde los próximos episodios ambientarán su trama y los cambios que se introducirán respecto a los videojuegos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Todos sentimos la misma emoción que con un juego de Fallout. Cuando se anuncia uno nuevo, la primera pregunta siempre es: '¿Dónde va a estar ambientado?'", afirmó a ComicBook.com.

"Porque eso va a marcar todo el sabor y la experiencia de jugar. Como serie, nos encantaría llevar a los fans a lugares que conocen muy bien, pero también a sitios nuevos", continuó. "Parte de la diversión consiste en descubrir lo nuevo que existe en el Yermo. O tal vez una facción que se haya desplazado", añadió.

"¿Y cómo ha influido eso en su cultura y en su ideología, y qué ha pasado con ella?", se cuestionaba Robertson-Dworet. "Así que, creo que sí, la diversión de los juegos de Fallout siempre está en ver cosas que ya te resultan familiares del propio Fallout y, al mismo tiempo, experimentar cosas nuevas. Eso es lo que nos emociona explorar", aseguró.

De este modo, quienes esperasen que Cooper Howard/The Ghoul (Walton Goggins) siga una ruta directa desde New Vegas hasta Colorado en la tercera entrega de la serie, parece que se sentirán decepcionados. Y es que, aunque el desenlace del 2x08, titulado El Strip, mostró al personaje sospechando que su familia sigue viva tras descubrir que la cápsula de su mujer, Barbara (Frances Turner), estaba vacía junto a una postal de este estado, y dispuesto a partir en su búsqueda, las declaraciones de Robertson-Dworet apuntan a que el viaje no será tan sencillo y se desviará por el camino.

Dado el estado no solo de la Nueva República de California, sino también de la Hermandad del Acero e incluso de la entidad clandestina El Enclave al final de la segunda temporada de Fallout, la guionista incluso podría estar aludiendo a cualquiera de las facciones que hayan cambiado tras trasladarse a Colorado.

Por lo que bien sería posible que la temporada 3 incorpore a las facciones Ferrocarril e Instituto, enmarcadas dentro de la Commonwealth y presentes en el videojuego Fallout 4. Dicho esto, los nuevos episodios todavía no tienen fecha de estreno en Prime Video, aunque lo más probable es que aterricen en algún punto de 2027.