Primer vistazo al nuevo traje de Bullseye en la temporada 3 de Daredevil: Born Again y su conexión con Thunderbolts - MARVEL

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Daredevil: Born Again ya está en marcha. Los nuevos episodios de la serie supondrán el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock y también la vuelta de Wilson Bethel en el papel de Benjamin 'Dex' Poindexter. Para disparar el hype entre los fans, el actor ha dejado entrever su nuevo uniforme de Bullseye.

En un vídeo publicado por Bethel en su Instagram, el intérprete descubre los nuevos guantes de su traje de Bullseye.

Estos incorporan además el icónico emblema de la diana en gris marengo y, aunque podría no serlo necesariamente, todo apunta a que el diseño del uniforme de Poindexter será fidedigno al que luce el villano en los cómics de Marvel.

De hecho, uno de los aspectos más criticados por los fans del UCM era que, durante las dos primeras entregas de Born Again, lo más parecido al atuendo clásico de Bullseye que lucía el personaje de Bethel era un simple traje táctico.

La temporada 2 de Born Again dio un giro inesperado en su desenlace, con Matt Murdock revelando al mundo durante el juicio contra Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) que era Daredevil. Sin embargo, la revelación de su identidad no fue el único vuelco en los acontecimientos. En un momento dado, Dex vuelve a cruzarse con Daredevil. El hombre sin miedo le ofrece una salida distinta a la violencia y le exige demostrar que todavía puede hacer algo bueno.

Esa oportunidad llega cuando Bullseye interviene para salvar a la gobernadora de Nueva York, una acción que parecía abrir la puerta a un giro en su trayectoria y a una posible evolución del personaje. Pero el final de la temporada insinúa que, de producirse, ese cambio no será sencillo. La última aparición de Bullseye en la serie no lo muestra buscando una vida alejada del crimen, sino subiendo a un avión con Mr. Charles (Matthew Lillard).

Esa escena convierte su futuro en algo mucho más incierto y lo conecta directamente con una poderosa red de intereses que va más allá del conflicto entre Daredevil y Kingpin.

LO QUE EL TRAJE DE DEX COMO BULLSEYE PUEDE SIGNIFICAR PARA LA TEMPORADA 3 DE BORN AGAIN

Por otra parte, Charles tuvo un papel determinante en el regreso de Jessica Jones y Luke Cage. Born Again revela que el personaje de Lillard irrumpe en la vida de Jessica cuando acaba reclutando a Luke para operaciones encubiertas de alcance internacional y busca también a otras personas con habilidades especiales para integrarlas en una red cuya verdadera finalidad permanece oculta y cuyos métodos distan mucho de ser limpios.

De hecho, opera bajo la órbita de Valentina Allegra de Fontaine, directora de la CIA y responsable de la creación de los Thunderbolts. En cualquier caso, con 'Dex' pasando de actuar como un justiciero a convertirse en un mercenario al servicio de Fontaine, su traje de Bullseye se perfila como un elemento crucial para definir la nueva etapa del personaje en Born Again.