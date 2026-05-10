El final de la temporada 2 de Daredevil Born Again prepara los Vengadores Oscuros con Bullseye y Luke Cage

Archivo - Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) and Ben Pointsdexter/Bullesye (Wilson Bethel) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN - DISNEY/JOJO WHILDEN - Archivo

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el último episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again. El capítulo se centra el enfrentamiento entre Matt Murdock y Wilson Fisk, cuya guerra vuelve a poner a Nueva York al borde del colapso, pero la serie sugiere en paralelo otra trama con grandes implicaciones para el futuro del UCM: la posible formación de un equipo más oscuro y moralmente ambiguo que los Vengadores tradicionales.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El personaje que queda en el centro de esa posible expansión es Benjamin Poindexter/Bullseye, el letal villano interpretado por Wilson Bethel. Después de asesinar a Foggy siguiendo las órdenes de Vanessa, Poindexter acaba en prisión y descubre hasta qué punto le utilizó el matrimonio Fisk. Su posterior búsqueda de redención no pasa por una respuesta heroica, sino por matar a Vanessa, subrayando que sus impulsos violentos siguen presentes.

No obstante, Born Again no lo reduce únicamente a su condición de asesino. Tras un nuevo cruce con Daredevil, este le ofrece una salida distinta a la violencia y le exige demostrar que todavía puede hacer algo bueno. Esa oportunidad llega cuando Bullseye interviene para salvar a la gobernadora de Nueva York, una acción que parecía abrir la puerta a un giro en su trayectoria y a una posible evolución del personaje.

Pero el final de la temporada sugiere que ese cambio, si llega a producirse, no será sencillo. La última aparición de Bullseye en la serie no lo muestra buscando una vida alejada del crimen, sino subiendo a un avión con Mr. Charles, el misterioso personaje interpretado por Matthew Lillard. Esa escena convierte su futuro en algo mucho más incierto y lo conecta directamente con una poderosa red de intereses que va más allá del conflicto entre Daredevil y Kingpin.

Charles ya había tenido un papel determinante en el regreso de Jessica Jones y Luke Cage. Born Again revela que el personaje de Lillard irrumpe en la vida de Jessica cuando acaba reclutando a Luke para operaciones encubiertas de alcance internacional. Además, Jessica descubre que Charles no solo reclutó a Cage, sino que busca personas con habilidades especiales para integrarlas en una red cuya verdadera finalidad permanece oculta y cuyos métodos distan mucho de ser limpios.

Esa revelación cobra mayor dimensión cuando la serie desvela que Charles trabaja en la órbita de Valentina Allegra de Fontaine, directora de la CIA y artífice de la formación de los Thunderbolts. De este modo, la captación de metahumanos deja de parecer una maniobra aislada y empieza a perfilarse como parte de una estrategia más amplia de Valentina para disponer de nuevos activos sobrehumanos bajo su influencia.

La conexión con Valentina es especialmente relevante tras lo ocurrido en Thunderbolts*. En la película, el personaje interpretado por Julia Louis-Dreyfus intenta protegerse de las consecuencias de sus propios actos y utiliza al grupo de mercenarios y antihéroes para desviar la atención de sus operaciones ilegales. Después de enfrentarse a El Vacío en Nueva York, al equipo se le presenta públicamente como los Nuevos Vengadores, aunque Yelena subraya que no están dispuestos a convertirse en simples herramientas a las órdenes de Valentina.

Ese detalle plantea una posibilidad. Si Valentina pierde capacidad de influencia sobre los Nuevos Vengadores, su paso lógico sería crear una estructura alternativa, un equipo más manejable, dispuesto a operar en zonas grises y compuesto por individuos con habilidades útiles, aunque moralmente cuestionables. En ese escenario, Mr. Charles podría estar actuando como reclutador de Valentina, tanteando perfiles como Luke Cage y Bullseye antes de reunirlos bajo un objetivo común.

¿ES BULLSEYE EL PRIMER MIEMBRO CONFIRMADO DE LOS VENGADORES OSCUROS?

La primera teoría pasaría por pensar en una nueva formación de los Thunderbolts más cercana al espíritu de los cómics, es decir, no tanto un grupo de antihéroes redimidos, sino de villanos y agentes moralmente cuestionables. Sin embargo, la presencia de Bullseye y Luke Cage permite mirar también hacia otra posibilidad: los Vengadores Oscuros.

En los cómics, Norman Osborn aprovecha un vacío de poder para crear un equipo formado por antiguos villanos que adoptan identidades heroicas ante la opinión pública. Bullseye fue uno de sus integrantes y llegó a presentarse como Ojo de Halcón para dar al grupo una apariencia más simpática de cara al público.

Luke Cage también tiene relación con esa formación en las viñetas, aunque desde un lugar muy distinto. Años después de la primera etapa del equipo, el héroe aceptó supervisar una nueva versión de los Vengadores Oscuros. Eso permitiría al UCM convertirlo en una especie de contrapeso moral dentro de un grupo integrado por personajes peligrosos, villanos o agentes difíciles de controlar.

La idea resulta coherente con lo que plantea Daredevil: Born Again. Bullseye posee habilidades excepcionales y una larga historia de violencia, pero también acaba de demostrar que puede actuar de forma útil cuando alguien consigue dirigir sus capacidades hacia un objetivo concreto. Luke Cage, por su parte, representa el extremo opuesto, un héroe con principios firmes, experiencia en las calles de Nueva York y fuerza sobrehumana para imponerse en un equipo donde las tensiones internas serían inevitables.

El propio Wilson Bethel ha mostrado interés en ver a Bullseye dentro de una dinámica de grupo como los Thunderbolts o una formación similar. "Me encantaría hacer algo así. Crucemos los dedos", afirmó el actor al hablar del posible futuro del personaje. Su deseo encaja con la dirección que marca el final de la temporada 2, que no confirma todavía su ingreso en ningún equipo, pero sí lo coloca en la órbita de Valentina y Mr. Charles.