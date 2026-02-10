Primer vistazo al Crocodile de Joe Manganiello en la temporada 2 de One Piece - TOEI/WARNER BROS

El 10 de marzo llega a Netflix la segunda temporada de One Piece, la adaptación en imagen real del célebre manga creado por Eiichiro Oda. Esta nueva entrega sumará antagonistas determinantes en el viaje de los Sombrero de Paja como el temible Sir Crocodile, al que encarna Joe Manganiello y que ya se ha dejado ver.

Este primer avance del personaje, también conocido como Mr. 0, se ha producido a través de un nuevo póster oficial de la próxima tanda de episodios. En el cartel, el villano interpretado por el actor de True Blood y Magic Mike aparece en el centro de la franja inferior y queda reducido casi por completo a una silueta, lo que apenas deja distinguir detalles de su figura más allá de su característico garfio y su abrigo.

Este escueto vistazo al personaje recuerda que la segunda entrega presentará a Crocodile como una amenaza de cara al futuro de la serie más que como un rostro plenamente expuesto desde el inicio. De hecho, Netflix ya confirmó que Manganiello no pasará a ser un actor recurrente de One Piece hasta la tercera temporada, cuyo rodaje está en marcha en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

En el manga y el anime, Mr. 0, bajo su verdadero nombre, Sir Crocodile, es uno de los primeros grandes villanos que ponen a prueba de verdad a Luffy. El antagonista actúa como el líder en la sombra de Baroque Works, una organización criminal desde la que desestabiliza el reino de Arabasta para hacerse con el control del país.

Además, Mr. puede generar, manipular y convertirse en arena, así como deshidratar aquello que toca, lo que lo convierte en un adversario especialmente peligroso en escenarios áridos.

La nueva temporada de One Piece constará de ocho episodios y adaptará varios arcos del manga como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum. Este conjunto representa el paso de la historia hacia el territorio más imprevisible del mundo de Oda, el Grand Line, una ruta marítima legendaria donde las reglas parecen cambiar de isla en isla.

En lo interpretativo, regresan los Piratas de Sombrero de Paja que protagonizaron la primera tanda de capítulos: Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacon Romero Gibson como Usopp. Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto, además de Manganiello, son David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).

De cara a la tercera temporada, también se han confirmado varios fichajes de peso como Xolo Maridueña, que interpretará a Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola, que dará vida a Bon Clay (Mr. 2), un agente de Baroque Works. Dentro de esa misma organización criminal, Awdo Awdo encarnará a Mr. 1 y Daisy Head será Miss Doublefinger.