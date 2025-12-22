One Piece: Chopper conoce a Luffy y compañía en el nuevo adelanto de la temporada 2

One Piece: Chopper conece a Luffy y compañía en el nuevo adelanto de la temporada 2 - NETFLIX

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026 e incorporará a Tony Tony Chopper, el célebre reno médico que se convierte en miembro esencial de los Piratas de Sombrero de Paja. Un nuevo teaser de la adaptación en imagen real de la obra Eiichiro Oda ha mostrado el vistazo más completo hasta la fecha del personaje, además de dar visibilidad al doblaje internacional de la serie.

Más allá del primer contacto entre Luffy y su tripulación con Chopper, el adelanto pone el foco en el apartado de doblaje y muestra a varios intérpretes trabajando en el estudio para dar voz al personaje en sus respectivos idiomas.

Destaca Mikaela Hoover (Superman, Guardianes de la Galaxia), que dará vida al reno en la versión original de la ficción. Conviene recordar que Hoover no se limita al registro vocal, sino que su interpretación facial sirve de base para el modelado y la animación digital de Chopper.

En ese recorrido por el despliegue global de voces, el teaser confirma el regreso de Ikue Otani, la intérprete original de Chopper en el anime, que retomará su papel en la versión japonesa del proyecto de Netflix. El vídeo también incluye representación española y muestra en plena sesión de grabación a Elena Jiménez, actriz que prestará voz a Chopper en el doblaje castellano.

La nueva entrega de One Piece constará de ocho episodios y adaptará varios arcos del manga como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum. Este conjunto representa el paso de la historia hacia el territorio más imprevisible del mundo de Oda, el Grand Line, una ruta marítima legendaria donde las reglas parecen cambiar de isla en isla.

En lo interpretativo, regresan los Piratas de Sombrero de Paja que protagonizaron la primera temporada: Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacon Romero Gibson como Usopp. Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto son Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).

Netflix ha renovado One Piece por una tercera temporada, cuyo rodaje está en marcha en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). De cara a este asalto, también se han confirmado varios fichajes de peso como Xolo Maridueña, que interpretará a Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola, que dará vida a Bon Clay (Mr. 2), un agente de Baroque Works. Dentro de esa misma organización criminal, Awdo Awdo encarnará a Mr. 1 y Daisy Head será Miss Doublefinger.