One Piece temporada 2: Pimer vistazo a los gigantes Brogy y Dorry y a la prehistórica Little Garden

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el esperado vistazo a Laboon, la mítica ballena gigante que custodia la entrada al Grand Line, Netflix ha compartido nuevas imágenes de la segunda temporada de One Piece, que llegará a la plataforma en algún punto de 2026. Entre ellas, destaca el primer acercamiento a los gigantes Brogy y Dorry, legendarios guerreros que habitan en la isla de Little Garden desde hace más de un siglo.

"Intacta desde la era de los dinosaurios", reza el texto que acompaña al nuevo póster de One Piece centrado en los colosos. Y es que Little Garden, otra isla del Grand Line, permanece inalterada desde la época de estas criaturas. Con su clima caluroso y húmedo, un volcán que entra en erupción cada hora y dinosaurios que aún la recorren, esta tierra prehistórica no es precisamente un refugio acogedor en los nuevos capítulos de la serie de Netflix.

Además del cartel, Netflix ha difundido varias imágenes del episodio ambientado en Little Garden, en las que se muestra un tenso cara a cara entre Dorry y Brogy, interpretados por Werner Coetser y Brendan Murray, respectivamente; a Luffy avanzando con una sonrisa por la jungla y a Usopp huyendo a toda velocidad.

"Fue, sin duda, un reto técnico crear escenas dinámicas mientras se actúa mirando hacia el cielo, pero el equipo de producción siempre encuentra maneras increíblemente hábiles de abordar y conectar el mundo con nosotros", explica sobre las grabaciones del episodio Jacob Romero, actor que interpreta a Usopp, en una entrevista con The Wrap. El actor añade que "una de mis partes favoritas de ese rodaje fue comer con una cuchara gigante donde nos fuimos turnando para sentarnos dentro".

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la próxima entrega del proyecto.

El reparto de los nuevos capítulos de One Piece, serie que Netflix ya renovó para una tercera temporada que comenzará a rodarse este mismo año en Ciudad del Cabo, contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp.

Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto en la temporada 2 son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).