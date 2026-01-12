Los asesinos de Baroque Works irrumpen el tráiler de la temporada 2 de One Piece - NETFLIX

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece aterrizará en Netflix el próximo 10 de marzo. A modo de aperitivo, la plataforma de streaming ha lanzado un emocionante adelanto en el que la tripulación de los Sombreros de Paja pone rumbo a la Grand Line y anticipa el enfrentamiento con la liga de asesinos Baroque Works.

"Al principio eran un rumor. Un susurro entre las sombras", relata una voz en off mientras el avance muestra un siniestro circo y la inquietante figura de un asesino con gafas, y a Nami (Emily Rudd) enfrentándose a una letal adversaria. Acto seguido se descubre que se trata de la peligrosa y formidable sociedad secreta de asesinos Baroque Works.

Instantes después, Zoro (Mackenyu) advierte a Usopp (Jacob Romero) y al resto de sus amigos de estos asesinos. Entre sus integrantes se encuentra Miss All-Sunday, quien acaba sin pestañear con sus adversarios en una escena del adelanto. Pero Luffy (Iñaki Godoy) está convencido de que juntos pueden hacer frente a cualquier desafío que se presente.

"Juntos podemos superarlo todo", dice Luffy, siempre optimista, a sus compañeros de aventuras. "Crees que eres imparable. Pero tus amigos no están hechos de goma", le advierte la temible líder de Baroque Works. Seguidamente, las imágenes muestran varias emocionantes escenas en las que Zoro, Nami, Luffy y Sanji (Taz Skylar) se enfrentan a la verdadera amenaza que supone esta liga secreta de asesinos.

"ONE PIECE, la épica aventura pirata de Netflix en mar abierto, regresa con una segunda temporada plagada de adversarios más feroces y misiones aún más arriesgadas. En esta ocasión, Luffy y Los Sombreros de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán islas extrañas y con nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis de esta temporada 2.

Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto de esta segunda entrega de la serie, que ya ha renovado por una temporada 3, son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).