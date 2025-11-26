La temporada 3 de One Piece ficha a sus temibles Mr. 1 y Miss Doublefinger - TOEI ANIMATION

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Tras los recientes fichajes de Cole Escola y Xolo Maridueña, Netflix ha desvelado dos nuevas incorporaciones a la tercera temporada de One Piece. El actor Awdo Awdo, ligado al próximo thriller de acción Subversion, y la intérprete británica Daisy Head, actriz de Sombra y hueso y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, se unen al reparto de la serie como Mr. 1 y Miss Doublefinger, respectivamente.

"Dos de los agentes más letales de Baroque Works se presentan ante nosotros, Nakama. La temporada 3 da la bienvenida a Awdo Awdo y Daisy Head como las armas de confianza del Mr. 0, listas para traer un peligro abrumador a nuestro viaje", ha anunciado One Piece a través de sus redes sociales. En la escueta descripción de los personajes, se subraya que ambos trabajarán con Mr. 0, es decir, Crocodile, el carismático y despiadado antagonista que interpretará Joe Manganiello a partir de la segunda temporada.

Según informa Deadline, Awdo y Head están ya en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), lugar donde ha comenzado el rodaje de la tercera parte del fenómeno de Eiichiro Oda. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno, pues antes de llegar a Arabasta el público tendrá que embarcarse en la segunda entrega, que llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026.

En el manga y el anime, el dúo formado por Mr. 1 y Miss Doublefinger figura entre los más peligrosos de Baroque Works y es uno de los últimos grandes obstáculos a los que se enfrentan los Sombrero de Paja en Arabasta. Mr. 1 es el alias del asesino Daz Bonez, el oficial de mayor rango dentro de la organización criminal, inmediatamente por debajo de Crocodile. Gracias a la Fruta Cuchilla Cuchilla, puede convertir cualquier parte de su cuerpo en acero afilado.

Respecto a Miss Doublefinger, cuyo nombre real es Zala, la Fruta Espina Espina le permite hacer brotar púas en cualquier parte de su cuerpo y convertirlo en un arma viviente.

Awdo Awdo y Daisy Head se suman a los fichajes de Cole Escola como Bon Clay/Mr. 2, uno de los personajes más excéntricos y queridos del arco, y de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace, el carismático hermano de Luffy que se convierte en una figura central dentro de la mitología de la serie. A estos nombres hay que sumar la presencia de Joe Manganiello como Crocodile/Mr. 0, Lera Abova como Miss All Sunday/Nico Robin y Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, actores que debutarán en la segunda temporada, pero que tendrán un mayor peso en la tercera.

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de One Piece.

El reparto del proyecto contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp, mientras que algunos de los muchos nombres que se unen al elenco son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).