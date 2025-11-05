La temporada 3 de One Piece ficha a una estrella de Cobra Kai para dar vida a Ace, el hermano de Luffy

La temporada 3 de One Piece ficha a una estrella de Cobra Kai para dar vida a Portgas D. Ace, el hermano de Luffy - NETFLIX

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026. Tras el reciente anuncio de Cole Escola como Bon Clay para la tercera entrega, una estrella de Cobra Kai ha sido la última en unirse al elenco para interpretar a Portgas D. Ace. Se trata de Xolo Maridueña, quien interpretó a Miguel Díaz en la serie secuela de Karate Kid.

"ONE PIECE: ¡¡La temporada 3 acaba de encenderse aún más!! Estamos más que emocionados de anunciar que Xolo Maridueña interpretará al querido Portgas D. Ace en el próximo tramo de nuestra aventura", reza el mensaje publiado en las redes oficiales de One Piece.

Un anuncio acompañando de un vídeo donde Maridueña está leyendo su guion para dar vida al hermano de Monkey D. Luffy en la temporada 3.

"¿Este tío lleva camisa alguna vez o no?", se pregunta el actor en el clip. "Una gran explosión... y Ace caminando entre las llamas", añade. En ese instante, Maridueña recibe un aviso en su comunicador.

"Estamos preparados para ti, colega. Nos vemos en el set", se escucha decir a una voz. Seguidamente, Maridueña responde: "Manos a la obra, Kiki".

En el manga y anime de Eiichiro Oda, Portgas D. Ace es el hijo del difunto rey de los piratas, Gol D. Roger, y de Portgas D. Rouge. Ace fue adoptado, como había pedido el mismo Roger antes de su ejecución, por Monkey D. Garp, el abuelo de Luffy, quien es hermano adoptivo de Portgas. Ace también fue el comandante de la 2.ª división de los Piratas de Barbablanca y antiguo capitán de los Piratas Spade.

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de One Piece.

El reparto del proyecto contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp, mientras que algunos de los muchos nombres que se unen al elenco son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).