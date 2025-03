Daredevil Born Again arranca con una muerte atroz y devastadora: "No puedo seguir"

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again ya ha aterrizado en Disney+. Y tal y como prometió, desde su arranque la serie no ha escatimado en violencia y momentos trágicos, aunque pocos se esperaban que comenzara con una escena tan dura, no solo para el Hombre Sin Miedo, sino también para sus fans más incondicionales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Media hora en el cielo', en los primeros compases del episodio 1 de Daredevil: Born Again se muestra a Matt Murdock (Charlie Cox) y sus amigos, Foggy Nelson (Elden Henson) y Karen Page (Deborah Ann Woll) saliendo del bufete de abogados que han montado juntos.

Todos están contentos y sonrientes, sin embargo, la calma no dura mucho y es que, mientras están de celebración en el bar por la jubilación del detective Cherry, Foggy recibe una alarmante llamada de uno de sus clientes, Benny, que parece estar en peligro de muerte.

Los tres salen del bar y, enfundado ya en su traje de Daredevil, Matt se apresura a ir en ayuda de Benny... pero a medio camino se da cuenta de que la verdadera amenaza no se cierne sobre el cliente, sino sobre sus amigos. Así, el justiciero escucha cómo Benny le confiesa a Foggy que alguien le ha obligado a decirle su paradero, poco después, el personaje de Henson recibe un disparo en el pecho de un francotirador.

Aunque Daredevil llega a tiempo para salvar a Karen del francotirador, que no es otro que Bullseye (Wilson Bethel), un villano que ya aparecía en la serie de Netflix, Foggy muere, lo que supone un duro golpe para el Abogado de la Cocina del Infierno, que, roto por el dolor, y tras un salvaje enfrentamiento, casi acaba matando al asesino lanzándolo al vacío desde una azotea.

Tras esta trágica y visceral escena, la serie da un salto temporal de un año y se descubre que Matt ha dejado de ser un justiciero y ha cerrado el bufete de abogados Nelson, Murdock & Page. Aparte de la pérdida de Foggy, Matt tampoco está ya en contacto con Karen, que se muda a San Francisco, con lo que el trío que tan importante llegó a ser en la ficción de Netflix se desintegra en la primera media hora de la serie de Disney+, marcando un claro nuevo comienzo.

Sin duda, el inicio de Daredevil: Born Again apelaba a la nostalgia y muchos fans han lamentado la muerte del personaje de Henson en redes sociales.

"No es justo... Esperé tantos años para recuperarlo. Y entonces todo lo que veo es una escena tan horrible, mezquina y cruel. Estoy llorando mucho. Foggy se merecía algo mucho mejor", escribía un usuario de X, antes Twitter.

It's not fair... I waited so many years to get him back. And then all I see is such a horrible, petty, cruel scene. I'm crying a lot. Foggy deserved so much better — pot (@kutpott) March 5, 2025

"No habrá justicia porque yo no podré volver a verlo. Nadie va a ver a Foggy otra vez, ni hoy, ni mañana, jamás. Porque mi amigo está muerto". 💔 #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/9TM2GYUwyA — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 5, 2025

"Simplemente no puedo disfrutar de nada de esta serie, Foggy se ha ido. No puedo seguir adelante", rezaba una de las muchas publicaciones en redes sociales expresando el disgusto de los fans. "Nunca pensé que el comienzo de Daredevil: Born Again podía doler TANTO. No estábamos listos para esta pérdida", apuntaba otra.

i just can’t enjoy any of this show dude foggy is gone. i can’t move on. — boe²⁸🇵🇸 DAREDEVIL ERA (@erodaghost) March 5, 2025

😭AAA Q.E.P.D. FOGGY NELSON💔



Nunca pensé que el comienzo de Daredevil: Born Again podía doler TANTO.

No estábamos listos para esta pérdida. #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/49qYqw5h5o — Toubi (@soytoubi) March 5, 2025

En todo caso, cabe decir que la muerte de Foggy no ha sido completamente una sorpresa y es que ya hace un año, algunos rumores y fotos filtradas del rodaje apuntaban a que Bullseye dispararía contra los dos viejos amigos de Matt, con consecuencias fatales.