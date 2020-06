Marvel, contra los policías que lucen la calavera de Punisher en las protestas del Black Lives Matter

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Desde hace ya tiempo, algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses se han apropiado de la icónica calavera que The Punisher luce en el pecho, tanto para sus vehículos como para su armamento o sus chalecos antibalas. Y ahora que con el estallido de las protestas contra la violencia racista tras el asesinato de George Floyd, ese símbolo se ha visto en noticieros de todo el mundo, Marvel ha decidido tomar cartas en el asunto con un contundente mensaje.

El uso del logo de Punisher, un asesino sin escrúpulos, por parte de los que se suponen que son guardianes de la paz y el orden no ha sentado nada bien. Un portavoz de Marvel señaló en declaraciones al medio especializado io9 que la editorial está en contra del uso indebido de la calavera de Frank Castle.

El portavoz de Marvel también señaló que en un cómic -The Punisher #13 de julio de 2019- el propio Frank Castle tiene un encontronazo con unos policías que le han copiado el logo deja claro a los agentes que él y la policía no representan los mismos valores. "Diré esto una vez, no somos lo mismo", sentencia el Castigador en las viñetas.

"Hiciste un juramento para cumplir la ley. Ayudas a la gente. Yo dejé todo eso hace mucho tiempo. No haces lo que yo hago. Nadie lo hace", añade antes de arrancar la pegatina de la calavera del vehículo policial. ¿Ustedes necesitan un modelo a seguir muchachos? Su nombre es Capitán América, y estará feliz de contar con vosotros".

La editorial ya se pronunció tras el estallido del movimiento Black Lives Matter con un contundente mensaje en Twitter en el que dejaron claro que están completamente en contra del racismo y la brutalidad policial.

El creador de Punisher, Gerry Conway, también se ha mostrado en varias ocasiones en contra de que los cuerpos y fuerzas de seguridad utilicen el emblema del justiciero marvelita, considerándolo un acto inquietante y ofensivo. "El antihéroe vigilante es fundamentalmente una crítica al sistema de justicia", explicó el autor en 2019.

"Es un ejemplo de fracaso social. Por eso cuando los policías ponen calaveras de Punisher en sus coches o los militares usan parches de la calavera, básicamente están a favor de un enemigo del sistema. Están adoptando una mentalidad de un fuera de la ley. Ya pienses que el Castigador tiene o no justificación, es un criminal. La policía no debería estar ensalzando a un criminal como su símbolo", añadió con rotundidad Conway.

LEGALMENTE, MARVEL NO PUEDE HACER NADA

Sin embargo, y aunque son muchos los fans que piden que Marvel tome medidas legales contra la policía y el ejército, la compañía tiene las manos atadas en cuanto al uso del logotipo. Aunque la calavera de Punisher es una marca registrada, ya que tiene un diseño concreto y estilizado, por el hecho de serlo sólo se pueden emprender acciones legales si su uso está dedicado a fines comerciales.

Puesto que la policía y los militares no están comercializando el logo, no hay un motivo real para que Marvel pueda denunciar su uso. Por poner un ejemplo, puedes pintar a Mickey Mouse en la pared de tu cuarto, pero si lo hicieses en un comercio, una guardería, por ejemplo, como reclamo, sería uso indebido de marca, y por lo tanto sería ilegal.