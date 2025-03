Daredevil Born Again: El tributo a Kamar de los Reyes, explicado

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again ya ha comenzado su andadura en Disney+ con el estreno de sus primeros dos episodios. Y al inicio de su segundo capítulo, la serie protagonizada por Charlie Cox rinde tributo a Kamar de los Reyes. Se trata de el actor que en la ficción da vida a Héctor Ayala, el justiciero también conocido como White Tiger, y que murió el 24 de diciembre de 2023, a los 56 años a causa de un cáncer.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Es precisamente en el segundo episodio de Daredevil: Born Again, titulado 'Apariencias', que el personaje encarnado por de los Reyes hace su presentación. Así, en una de las primeras escenas de la entrega, Héctor Ayala se ve inmerso en una pelea cuando sale en defensa de un hombre que está siendo atacado por otros dos individuos (que luego descubrirá que son dos policías vestidos de civiles) en una estación de metro.

La refriega tiene un desenlace fatal, ya que uno de los atacantes es arrollado por un tren y Héctor es acusado de asesinato. Es entonces cuando su camino se cruza con el de Matt Murdock que, como abogado, trata de defender su caso.

‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Episode 2 paid tribute to the late Kamar de los Reyes.



He plays Hector Ayala/White Tiger in the show. pic.twitter.com/O2iRWj0kKE — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 5, 2025

Cabe destacar que, como el justiciero White Tiger, de los Reyes constituye uno de los primeros personajes principales del UCM con una herencia hispana patente. Y es que los poderes del vigilante están íntimamente ligados a un colgante de Puerto Rico, el país natal del propio intérprete.

Creado por Bill Mantlo y George Pérez en 1975, Ayala es un consumado artista marcial y justiciero de origen puertorriqueño que debutó en el número 19 de Deadly Hands of Kung Fu. Héctor obtuvo sus poderes al descubrir el amuleto del dios tigre, el cual otorga a su portador velocidad, fuerza y resistencia felinas, siendo capaz de rivalizar con los poderes del mismísimo Black Panther. También le confiere otras habilidades, como un factor de curación o la capacidad para camuflarse con el entorno.

El de Héctor Ayala/White Tiger es, además, uno de los pocos papeles póstumos del actor, que también participó en el videojuego Indiana Jones y el Gran Círculo, lanzado en 2024.

A lo largo de su carrera, de los Reyes apareció en películas como Amelia 2.0 o El enemigo público nº1... mi padre, series como Sleepy Hollow de Fox o la telenovela de ABC Only Life to Live y videojuegos como Call of Duty.