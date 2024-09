El Pingüino: ¿A quién mató Sofía Falcone y por qué es "El ahorcado"?

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a Max el primer episodio de El Pingüino, spin-off y secuela de la cinta The Batman de Matt Reeves. Aunque el protagonista principal e indiscutible es aquel que da nombre a la ficción, el mafioso Oswald 'Oz' Cobb encarnado por Colin Farrell, la serie presenta también una serie de importantes figuras del mundo criminal de Gotham con guiños a sus versiones en las grapas. Entre ellos destaca la inquietante Sofía Falcone (Cristin Milioti) que es conocida por un sobrenombre que a los fans de los cómics les resultará más que familiar y que hace referencia a su oscuro pasado.

La nueva ficción de Max está ambientada en Gotham inmediatamente después del final de The Batman. Con la ciudad destrozada después del colapso de los diques y la violencia de los seguidores de Enigma, Oz aspira a llenar el vacío de poder que dejó la muerte del jefe mafioso Carmine Falcone... No obstante, Falcone dejó dos hijos que buscan también heredar su imperio, Sofía y Alberto.

Mientras que Alberto es asesinado por el propio Pingüino en los primeros compases del primer capítulo, Sofía regresa a la ciudad de forma inesperada tras haber pasado 10 años en la prisión de Arkham. Según ha revelado la serie, la hija del jefe criminal cumplía condena por una serie de asesinatos por los que la prensa la bautizó como "El ahorcado".

Tras irrumpir por sorpresa en la reunión de Oz con dos de los jefes de la familia, Sofía le propone al Pingüino ir a comer a un lujoso restaurante para "ponerse al día". Allí es dónde ambos recuerdan, de forma vaga y sin entrar en muchos detalles, los infames crímenes que llevaron a la hija de Carmine Falcone a prisión. "¿Se preguntarán si de verdad soy yo? Yo lo haría. ¿Hay una psicópata asesina en libertad comiéndose una ensalada? ", le confiesa la astuta Sofía a Oz al comprobar cómo las miradas de los comensales de las mesas de allrededor se centran en ellos.

"¿Cómo me llamaban en el Gazette? ¿El ahorcado? Los celadores me hacían leer todos los artículos y ver todas las noticias. Ojalá hubiera sido una hija obediente. ¿Estás nervioso, Oz?", pregunta la indescifrable Falcone que le recuerda a Cobb que, posiblemente, él tuvo algo que ver con su detención.

"Detesto que te pongas nervioso conmigo. Porque aunque tú creas que sí, no te culpo. Porque si no hubieras acudido a mi padre... Pero no te dejó otra opción", rememora Sofía ante la incomodidad de Oz. "Sí, ya, pero... Podría haber hecho algo...", dice. "No hablemos de eso. Papá ha muerto, y nosotros estamos... desbocados", concluye ella para, automáticamente, cambiar a unas formas mucho más agresivas y comenzar a interrogar a Cobb sobre el paradero de su hermano y su plan para relanzar el mercado de la droga con una nueva sustancia.

En los cómics de DC, donde la hija de Falcone debutó a mediados de la década de los 90, más concretamente en mayo de 1997, de la mano del guionista Tim Sale y el artista Jeph Loen en el arco de Batman: El largo Haloween, Sofía Falcone también es conocida por ese sobrenombre, aunque los crímenes que cometió son algo distintos a los que pudieron haberla condenado en la ficción de Max.

Y es que en otro arco de las grapas, Batman, victoria oscura, la mafiosa también es conocida como 'El Ahorcado', un asesino en serie que mata a agentes de policía en un día festivo cada mes del año, dejando como seña de identidad tras cada crimen pistas al estilo del juego del ahorcado escribiendo las letras faltantes con la sangre de sus víctimas. Su intención última era relacionar estos crímenes con Harvey Dent (A.K.A. Dos Caras) para culpar a este de sus muertes como venganza por matar a su padre.

En cambio, en la serie, el personaje de Milioti fue condenado por estrangular y colgar a siete mujeres y dice haberse rehabilitado tras su estancia de una década internada en Arkham.

