La serie de El Pingüino es mejor que The Batman

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

La trama de The Batman, el filme que en 2022 dirigió Matt Reeves, Max lanzará próximamente El Pingüino, serie que es a la vez secuela y spin-off de la película en la que Colin Farrell retomará su papel como el mafioso Oswald Cobblepot. La ficción llegará el 20 de septiembre y, según las primeras críticas, podría incluso superar en calidad de la cinta protagonizada por Robert Pattinson.

Tal como recoge la web especializada Rotten Tomatoes, El Pingüino tiene una calificación del 93% en base a 45 reviews. Por su parte, The Batman, con más críticas acumuladas, lógicamente, se anota un 85%.

Con solo dos producciones hasta la fecha, y la secuela cinematográfica ya en el horizonte, la franquicia The Batman articulada por Reeves es una de las sagas de superhéroes mejor valoradas. La trilogía El Caballero Oscuro de Christopher Nolan sigue siendo la adaptación de cómics más aplaudida, con Batman Begins anotando un 85%, al igual que The Batman. Las dos próximas entregas de The Batman tienen la oportunidad de superar a El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro: La leyenda renace, de manera que podría convertirse en la saga de superhéroes mejor valorada.

Cabe destacar que la secuela cinematográfica, The Batman - Part II, ya está en marcha, tal como reveló recientemente el guionista Mattson Tomlin. "Se rodará el año que viene", desveló a Screen Rant. "Nos estamos preparando y diré que el listón no podría estar más alto. Es la secuela, pero además, Matt Reeves no se parece a ningún otro. En los cinco años que llevo trabajando tan estrechamente con él, he tratado de absorber todo lo humanamente posible de él, y estoy muy agradecido por el tiempo que paso con él, porque es un verdadero artista que opera en un mundo donde a veces el arte no logra florecer y está tratando de hacer algo que realmente importe. Entonces, poder simplemente estar en el viaje y ser parte de ese proceso, es bastante increíble, tremendo. Estoy mentalizado con la película", agregó.

Cristin Milioti como Sofia Falcone, Michael Kelly como Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo como Nadia Maroni, Deirdre O'Connell como Francis Cobb, James Madio como Milos Grappa, Scott Cohen como Luca Falcone, Carmen Ejogo como Eve Karlo y Theo Rossi como Julian Rush completan el reparto principal de El Pingüino, que constará de ocho capítulos.

The Batman y El Pingüino, al igual que otras producciones como el Joker de Joaquin Phoenix, se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes. Se trata de aquellas producciones que no están dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn y que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.