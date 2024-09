La serie de El Pingüino, un imprescindible para los fans de Batman

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Aterriza en Max El Pingüino, serie que verá de nuevo a Colin Farrell como el taimado y peligroso criminal Oswald Cobb. Su productor, Matt Reeves, ha revelado si su visionado se antoja necesario antes de que The Batman 2 llegue a los cines. La trama de El Pingüino arrancará tan solo unos días después de los eventos de The Batman. Y es que la muerte de Carmine Falcone (John Turturro) al final de la cinta protagonizada por Robert Pattinson dejó un vacío de poder en el submundo criminal de Gotham que Cobblepot está sobradamente dispuesto a llenar.

Sin embargo, el inminente estreno de este spin-off hace preguntarse si estará estrechamente ligada a los acontecimientos de The Batman 2 y, por tanto, en tal caso, si será de obligatorio visionado. Nadie mejor para responder a tan intrigante cuestión que el propio motor creativo de este universo cinematográfico del caballero oscuro.

Reeves ha asegurado en una entrevista con Collider que no es necesario ver la serie de Farrell para entender la secuela de The Batman, que tiene previsto su estreno para el 2 de octubre de 2026 y además, que tampoco hay ver la primera película para apreciar (o comprender) esta serie.

"El tema está en que, al ser como una saga épica de crímenes, profundizas al verla en su totalidad. Pero lo cierto es que son independientes. Por lo que The Batman funciona por sí sola y la serie de El Pingüino funciona por sí sola", sentenció el productor, director y guionista. Unas declaraciones que podrían suponer que la ficción podría relatar brevemente el acto final de la película, en particular el asesinato de Falcone y el vacío de poder que quedó después en el mundo del crimen de Gotham.

INDEPENDIENTES PERO CONECTADAS

Sin embargo, aclara que los ocho capítulos de El Pingüino ahondarán en Gotham y el universo del Hombre Murciélago. "No tendrás que ponerte al día para lo que pasará en The Batman 2. Sencillamente entenderás que ese es el punto de entrada de este personaje y que los acontecimientos que se desarrollan lo hacen de una manera que no es la de 'Oh, vaya, necesitaba ver esos ocho capítulos de la serie o no voy a entender lo que está pasando'. Realmente no es así cómo funciona esto", explicó Reeves.

Esto va en sintonía con las recientes declaraciones del cineasta a SFX Magazine. "Hay detalles que conectan con el inicio del próximo filme y el modo en que Oz entra en ese mundo cuando le devolvemos el testigo a Batman, y este está ya con otro caso", reveló.

Pero la serie también ahondará en algunas cosas que no pudieron explorarse en la anterior entrega, como la conexión de Falcone con la familia Wayne. Y, a pesar de las aclaraciones de Reeves, teniendo en cuenta que Cobb será parte de The Batman 2, cuyo rodaje está previsto que arranque a comienzos de 2025, el visionado de El Pingüino se antoja esencial para entender en toda su profundidad este rico y oscuro universo criminal al que el héroe de Pattinson tendrá que hacer frente de nuevo en la secuela.

Reeves, Farrel y Dylan Clark son los productores de El Pingüino junto a su showrunner Lauren LeFranc. Craig Zobel (The Hunt) dirigirá los tres primeros episodios de la serie, que también cuenta en su reparto con Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) y Theo Rossi (Dr. Julian Rush).