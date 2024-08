Buenas noticias para la secuela de The Batman

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Tras su éxito en 2022 con la película The Batman, Matt Reeves está preparando la secuela, titulada The Batman - Part II. Mattson Tomlin, uno de los guionistas de la secuela, ha ofrecido una prometedora actualización sobre el filme, revelando cuándo comenzará el rodaje.

"Se rodará el año que viene", declaró Tomlin a Screen Rant. "Nos estamos preparando y diré que el listón no podría estar más alto. Es la secuela, pero además, Matt Reeves no se parece a ningún otro. En los cinco años que llevo trabajando tan estrechamente con él, he tratado de absorber todo lo humanamente posible de él, y estoy muy agradecido por el tiempo que paso con él, porque es un verdadero artista que opera en un mundo donde a veces el arte no logra florecer y está tratando de hacer algo que realmente importe. Entonces, poder simplemente estar en el viaje y ser parte de ese proceso, es bastante increíble, tremendo. Estoy mentalizado con la película", añadió.

En principio, estaba previsto que The Batman - Part II comenzara a filmarse en noviembre de 2023, ya que la película tenía una fecha de estreno fijada para octubre de 2025. Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores Hollywood que ocuparon la mayor parte del año pasado retrasaron la finalización del guion, mientras que los actores tampoco estaban en posición de filmar.

También cabe destacar que el desarrollo de The Batman - Part II se ha producido en medio del cambio de DC Studios, que creará el Universo DC de James Gunn. Aunque la franquicia The Batman se mantiene por sí sola como propiedad de Elseworlds, es probable que haya habido discusiones entre Gunn y Reeves sobre cómo coexistirán sus franquicias. Es posible que Gunn no tenga una participación creativa en The Batman - Part II, pero la secuela se está produciendo en DC Studios, lo que significa que igualmente tiene responsabilidades de coCEO respecto a cualquier película realizada en el estudio.

Hasta que The Batman - Part II llegue a los cines, los fans podrán disfrutar de El Pingüino. La serie spin-off, protagonizada por Colin Farrell, llegará a Max el próximo 20 de septiembre.