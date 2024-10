El Pingüino ya ha presentado al gran villano de The Batman 2... Y no es Oz

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El Pingüino avanza ya inexorablemente hacia su desenlace, pero lejos de suponer un final, lo más probable es que la serie, que es secuela y spin-off de The Batman, deje el terreno preparado para la segunda entrega de la saga iniciada por Matt Reeves. Y aunque en los capítulos restantes todo puede ocurrir y cualquiera puede morir... algunos rumores apuntan que un personaje clave sobrevivirá para enfrentarse al caballero oscuro en la nueva cinta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El mismo Reeves confirmó hace semanas que Oz Cobb (Colin Farrell) aparecería en The Batman 2. "Hay detalles que conectan con el inicio del próximo filme y el modo en que Oz entra en ese mundo cuando le devolvemos el testigo a Batman, y este está en otro caso", reveló el cineasta en una entrevista concedida a SFX Magazine. Sin embargo, otro de los protagonistas de El Pingüino podría regresar junto a él.

Y es que el director adelantó la llegada de nuevos villanos y, según recoge ComicBookMovie, cabe la posibilidad de que uno de ellos sea la mismísima Sofía Falcone/Gigante. Así, el 'insider' MyTimeToShineHello ha señalado que el personaje de Cristin Milioti, "tendrá un gran papel" en la secuela de la cinta de Reeves.

I hear Sofia will play a big role in The Batman Part 2 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 21, 2024

Así, los rumores parecen adelantar que el enfrentamiento entre Oz y Sofía no se saldará con la muerte de ninguno de los dos, al menos en la ficción de Max, y que ambos personajes compartirán pantalla con el Batman de Robert Pattinson... si bien todavía habrá que esperar para saberlo con toda certeza.

Por su parte, al ser cuestionada en la Comic Con de Nueva York sobre si el final de El Pingüino significaría también la última aparición de su personaje, Milioti expresó su deseo de que no fuese así. "La quiero y egoístamente espero que no", dijo la actriz en declaraciones a Batman News, dejando clara su disposición a volver a encarnar a la astuta criminal, a pesar de no poder revelar nada.

En todo caso, por el momento se desconoce quién será el villano principal de la cinta de Reeves. The Batman 2 tiene previsto empezar a rodarse a principios de 2025, con vistas a estrenarse el 2 de octubre de 2026.