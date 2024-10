¿Dónde está Batman en El Pingüino, ha abandonado Gotham?

¿Dónde Está Batman En El Pingüino Y Por Qué No Interviene?

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El Pingüino ha convertido las calles de Gotham en una auténtica zona de guerra. Altercados, tiroteos, explosiones, un asesinato masivo en una sola noche... teniendo en cuenta las ruidosas consecuencias que está acarreando la lucha Oz Cobb contra grandes familias criminales como los Falcone o los Maroni es inevitable preguntarse... ¿dónde está Batman y por qué no interviene en esta violenta contienda entre mafiosos?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Bruce Wayne no es de los que se quedan al margen y, sin embargo, no ha dado señales de vida en los cinco primeros episodios de la ficción de Max... y no parece que vaya a hacerlo en los restantes, a pesar de que el enfrentamiento entre Oz y Sofía ya está teniendo devastadoras consecuencias. Puesto que Batman es el vigliante de Gotham y considerando la trascendencia mediática que están teniendo muchos de los sucesos de El Pingüino, todo apunta a que debería haber entrado ya en escena.

Y es que los bajos fondos y las familias criminales no son precisamente terreno desconocido para el personaje de Robert Pattinson. Y es que, si bien Enigma fue el principal villano de la película de Matt Reeves, gran parte de la trama giró también en torno a las mafias de la ciudad. De hecho, Batman, ya se vio las caras con Oz en la cinta de 2022, lo que sin duda debería significar que el criminal está en su radar y que sus maquinaciones no deberían haber pasado inadvertidas al justiciero.

Por otro lado, el filme también reveló una interesante conexión entre los Falcone y los Wayne, por lo que sin duda, la misteriosa muerte del poderoso clan de la que se hicieron eco los medios, debería haber llegado a oídos de Bruce. El patriarca de la familia, Carmine fue asesinado en el filme de Reeves por Enigma y Batman descubrió que su propio padre había tenido tratos con él, llegándole a pedir incluso que le ayudara a hacerse cargo de cierto periodista que acabó muerto (aunque Alfred aseguró que Thomas Wayne no sabía que Carmine lo mataría).

¿ESTÁ BATMAN FUERA DE GOTHAM?

Sin duda, los sucesos de El Pingüino no son algo que se le haya podido pasar por alto al oscuro detective. Así, lo más lógico sería pensar simplemente que Batman se encuentra fuera de Gotham por una temporada. De hecho, tal y como señala ScreenRant, resulta fácil justificar que el héroe habría abandonado la ciudad justo después de la inundación causada por los seguidores de Enigma.

En los cómics, Bruce se convierte en Batman tras un largo viaje en el que desarrolla sus habilidades y empieza a comprender quién quiere ser en realidad. El personaje de Pattinson, que en la cinta apenas había dado sus primeros pasos como caballero oscuro, podría haber emprendido ese viaje para regresar luego como una mejor versión de sí mismo.

De hecho, cabe destacar que ya la serie apuntó a la ausencia de Batman con un breve detalle, mencionando en un periódico que este no había contactado con Jim Gordon en semanas.