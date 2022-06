9 personajes de Juego de tronos que pueden regresar en el spin-off de Jon Snow

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La historia de Jon Snow continuará en una secuela de Juego de tronos que ya prepara HBO Max y que estará protagonizada por Kit Harington. Una continuación que seguirá los pasos del personaje en su nueva vida Más Allá del Muro junto al Pueblo Libre en el vasto y salvaje terreno también conocido como las Tierras del Eterno Invierno.

Y pese a que casi nada se sabe de esta nueva ficción basada en el universo de fantasía creado por George R.R. Martin, esta continuación abre la puerta que, además del regreso de Harington, los fans también puedan reencontrarse con otros personajes que sobrevivieron al letal Juego de tronos.

FANTASM

Aunque algo malherido después de librar las grandes batallas de la última temporada de la serie, especial protagonismo tuvo en el enfrentamiento contra los Caminantes Blancos en Invernalia donde, finalmente, el Rey de la Noche fue derrotado, el huargo que Jon encontró siendo un cachorro junto a su camada, seguro seguirá siendo el fiel acompañante del protagonista en su nueva vida junto al Pueblo Libre Más Allá del Muro.

TORMUN

El valeroso y carismático guerrero salvaje apodado Matagigantes fue el otro gran acompañante de Snow en la última temporada. De hecho, en el último plano de la serie en el que aparece Jon, en su camino a las tierras del Norte a su lado cabalga, cómo no, el personaje encarnado por Kristofer Hivju.

BRIENNE DE TARTH

Y hablando de Tormund, es de esperar que el barbudo y obstinado salvaje no haya olvidado aún su enorme pasión por Brienne de Tarth, la valerosa guerrera que cautivó su corazón y a la que, por más que lo intentó, no pudo conquistar. El personaje interpretado por Gwendoline Christie termina sus andanas en Desembarco del Rey escribiendo en el Libro Blanco que recoge las hazañas de los caballeros de la Guardia Real las últimas líneas un capítulo sobre su gran amor, Jaime Lannister. Una secuencia que, además de emotiva, revela que ha sido nombrada Lord Comandante de las Capas Blancas, la guardia personal del rey Bran.

SANSA STARK

Si Jon se va a establecer junto con el Pueblo Libre en las tierras Más Allá del Muro, no sería de extrañar que el reino más próximo, el del Norte gobernado por la Reina de Invernalia, Sansa Stark, tenga algo que decir en la historia Jon.

BRAN EL TULLIDO

El monarca de los Seis Reinos es otro de los personajes que cuentan con bastantes papeletas para regresar. "El chico que cayó de una alta torre y sobrevivió. Supo que no volvería a andar así que aprendió a volar" que, tal y como recodarán los seguidores de la serie además de rey es algo incluso más importante, el Cuervo de Tres Ojos.

TYRION LANNISTER

Quizás el de Peter Dinklage sea el personaje más carismático y querido por los fans. El menor de los hermanos Lannister fue el arquitecto intelectual del nuevo reparto de poder, ya que fue él quien propuso a Bran como rey y quien expuso que a partir de ese momento el Trono de Hierro no sería hereditario, sino que serían los señores de Poniente quienes, a la muerte de un rey, elegirían un nuevo monarca.

Fue nombrado Mano de Bran, así que aún es una pieza clave de Poniente... y él mismo no descartó que su camino y el de Nieve volvieran a encontrarse. "No espero que nos veamos nunca más", le dijo Jon al despedirse de él en el último capítulo en las mazmorras de Desembarco del Rey. "Yo no estaría tan seguro. Unos años como Mano del Rey hacen que te den ganas de mear desde el borde del mundo", le replicó el enano.

ARYA STARK

Con Bran Stark como rey de los Seis Reinos y Sansa gobernando en Invernalia, en el último capítulo Arya se despide de sus hermanos, y de Jon, y se embarca en una nueva aventura para explorar el desconocido Oeste. La joven, convertida en una letal asesina hasta el punto de ser ella la que mató al Rey de la Noche, marcha a descubrir qué es lo que hay "donde se acaban los mapas", pero puede que en algun momento sus andanzas, a buen seguir intrépidas, la devuelvan a su hogar.

GUSANO GRIS

¿Aceptará el líder de los Inmaculados que el asesino de su adorada liberadora pueda rehacer su vida como si nada hubiera pasado? Gusano gris ya se mostró totalmente contrario a la decisión de no ejecutar a Jon Snow así que, aunque en el último capítulo anunció que partía hacia la isla de Naath, hogar de su añorada Missandei, tampoco hay que descartar que en el futuro salga a la caza de Nieve para cobrarse su ansiada venganza.

DROGON

El último dragón de los tres hijos de Daenerys sigue vivo. Después de ver cómo Jon Snow (Aegon Targaryen) asesinaba a la Khaleesi clavándole un puñal en el corazón, la colosal bestia negra toma el cuerpo de su madre y se lo llevó lejos, hacia el Este... puede que tierras de sus antepasados, la Antigua Valyria. Pero no hay que olvidar que Jon es un Targaryen y, por tanto, sigue teniendo conexión con los dragones.

¿DAENERYS TARGARYEN?

Y puestos a imaginar... por qué no fantasear con una resurrección de la Madre de Dragones. No sería la primera vez que esto ocurre en Juego de tronos, el propio Jon Snow fue devuelto a la vida por obra y gracia de Melisandre de Asshai, la sacerdotisa roja.

De hecho, hay teorías que aseguran que el personaje de Emilia Clarke podría ser resucitada por el Sumo Sacerdote Benerro, el superior de la orden a la que pertenecía Melisandre y cuyos poderes supera con creces. Este personaje, que no ha aparecido en la serie pero sí en las novelas de Martin, reside en Volantis y es allí, sostiene esta hipótesis, a dónde Drogón ha llevado el cuerpo de Daenerys.