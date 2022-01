Disney responde tras las duras críticas de Peter Dinklage al remake de Blancanieves

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Después de las duras críticas de Peter Dinklage al remake en imagen real que prepara Disney de Blancanieves y los siete enanitos, tachando su historia de "retrógrada", la respuesta de la casa de Mickey Mouse no se ha hecho esperar. Desde el estudio aseguran que no quieren perpetuar "estereotipos" y que están siendo asesorados por miembros de del colectivo de personas que sufren acondroplasia para ofrecer al público "un enfoque distinto".

Así lo ha asegurado la compañía en un comunicado recogido por Variety en el que un portavoz aseveró que "para evitar caer en los estereotipos de la película de animación original estamos adoptando un enfoque distinto con estos siete personajes y hemos consultado con los miembros del colectivo de personas que padecen enanismo". "Esperamos dar más detalles a medida que el filme se encamina a la producción después de un largo periodo de desarrollo", concluyó.

El comunicado de Disney llega después de las duras críticas del actor de Juego de Tronos al remake de Disney. "Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina (Rachel Zegler) como Blancanieves. Igualmente estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. Para mí no tiene sentido", afirmó Dinklage en una entrevista con el podcast WTF en la que denunció que los responsables del filme "son progresistas en un aspecto pero a la vez hacen esta puta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva".

"¿Acaso no he hecho nada para promover la causa desde mi espacio? Supongo que no he hecho suficiente ruido", sentenció el intérprete, inmerso en la gira promocional de Cyrano, que no cree que la nueva adaptación a imagen real de Blancanieves deba censurarse sí que apuesta por una versión que elimine las tramas más controvertidas, proponiendo contar la historia con "un giro más progresista".

Aunque aún no hay fecha de estreno el remake de Blancanieves que dirigirá Marc Webb, responsable de cintas como 500 días juntos o las dos entregas de The Amazing Spider-Man será quien dirija el filme producido por Marc Platt y contará en el reparto además de con la ya mencionada Zegler, con Gal Gadot en el papel de la Reina Malvada y Andrew Burnap.

El filme ampliará la historia de la original de 1937 que contará con nueva música además de nuevas canciones que escribirán los compositores Benj Pasek y Justin Paul.