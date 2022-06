El día que Kit Harington mintió sobre su regreso como Jon Snow a Juego de tronos

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

"Nunca en la vida". Esas fueron las palabras pronunciadas por Kit Harington cuando, a punto de concluir Juego de Tronos, el actor se encontraba decidido a no volver a Poniente en el futuro después de ocho años dando vida a Jon Nieve. Es por eso, que la sorpresa de los fans ha sido mayúscula tras darse a conocer que HBO Max está desarrollando una secuela centrada en su personaje, y no son pocos los que se preguntan si aquellas palabras no eran más que una gran mentira.

Fue en 2018 cuando en una entrevista con la BBC con motivo del lanzamiento de la octava temporada de la ficción, el actor británico dejó claro que no tenía intención alguna de regresar a meterse en la piel del personaje en ninguno de los spin-off de Juego de Tronos.

"Han pasado diez años desde el capítulo piloto de Juego de Tronos. Eso es muy inusual en la carrera de un actor. Dejar a mi familia [de la serie] fue un torbellino emocional. Pero ¿querría volver y hacer más? En mi vida", sentenció entonces el actor.

Y estas mismas palabras que aún resuenan entre los fans -que ni perdonan ni olvidan- ha sembrado en ellos, la semilla de la duda, dejando la cuestión de si, por entonces, mintió o si hay alguna otra razón para que haya decidido dar marcha atrás a una decisión que parecía en aquel momento, meditada.

Y aunque desde el polémico final de la serie, el actor no ha parado de enganchar un proyecto tras otro, siendo uno de los más recientes, el filme de Marvel, Eternals, siempre cabe la posibilidad de que le hayan ofrecido una oferta difícil de rechazar para volver a interpretar a Jon Nieve. Algo que no sería de extrañar, aunque, otra posibilidad es que no estuviera del todo satisfecho con su aportación al personaje que le dio la fama mundial, y quiera volver a él para ofrecer una nueva perspectiva del mismo.

Y mientras surge nueva información sobre la serie centrada en Jon Nieve, con Kit Harington como protagonista, el próximo proyecto de Juego de Tronos que verá la luz será La casa del dragón. Una precuela que estará ambientada 200 años antes de los hechos acontecidos en la serie original y que seguirá la historia de los años dorados de la familia Targaryen y cuyo estreno está previsto en HBO Max para el próximo 22 de agosto.