Gen V ya ha presentado al personaje capaz de derrotar a Patriota en el final de The Boys

La segunda temporada de Gen V, cuyos tres primeros episodios están ya disponibles en Prime Video, desarrolla el potencial de importantes personajes como Marie Moreau, ahora ligada a Patriota mediante el Proyecto Odessa. No obstante, el spin-off de The Boys ha introducido a otra super que podría ser igual de decisiva en la batalla contra el líder de los Siete pero que, con un poder tan versátil como fugaz, está pasando desapercibida.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los nuevos episodios de la serie han revelado que Marie Moreau es el Proyecto Odessa, un experimento de Vought que integra el Compuesto V en sus sujetos desde el nacimiento, algo visto antes solo en Patriota, lo que concede una idea del verdadero poder de la protagonista. Un concepto que ha opacado que Gen V ha desvelado las útiles habilidades de Harper, una mimética capaz de copiar poderes ajenos durante un tiempo limitado, un perfil táctico que, bien empleado, abre una grieta en la aparente invulnerabilidad del gran villano.

Harper irrumpe en el segundo capítulo y se desarrolla en el tercero, episodio donde el clima de radicalización en Godolkin empuja a varios supers a hostigar a personal humano. El caso más visible es una cafetería que amanece una y otra vez empapelada con carteles a favor de Luz Estelar al lema de "RESIST", algo que enardece a los supers más inestables y elevan la tensión. Investigando la situación, Emma descubre que la continua aparición de los pósters es obra de un presunto velocista.

La pista conduce a la heroína a clase de Polarity, donde se confirma que Harper es quien está detrás de aquellas acciones. Pero se revela que ella no es una velocista, sino una super capaz de adquirir durante sesenta segundos las habilidades de otros personajes con solo tocarlos. Emma detecta un gran potencial en ella mal aprovechado y ambas empiezan a perfilar un plan contra las altas esferas de Godolkin.

En paralelo, en la cuarta temporada de The Boys, Billy Butcher confía en Ryan como su plan A para derrotar a Patriota, pues el chico hereda los poderes del padre, pero esa idea tiene riesgos emocionales y morales que la serie ya introdujo. Harper, en cambio, ofrece un plan B, ya que su mimetismo por contacto permitiría neutralizar a Homelander durante una periodo corto de tiempo si copia la habilidad adecuada (fuerza o contención energética o las propias características del villano), facilitando la intervención del resto del equipo.

Para descubrir si el universo The Boys tiene planes a largo plazo con Harper hay que esperar hasta el miércoles 24 de septiembre, pues tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos de Gen V, el resto de los ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.