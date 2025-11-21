It Bienvenidos a Derry: Pennywise/Galloo y su conexión con otro aterrador libro de Stephen King, explicados

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Tal y como ya adelantaron Andy y Bárbara Muschietti, creadores de It: Bienvenidos a Derry junto a Jason Fuchs, la serie ha comenzado a ahondar en los ancestrales orígenes de It. Los últimos compases del cuarto episodio fueron especialmente reveladores, con el malvado ente adoptando una forma nunca antes vista en la franquicia... y que conecta directamente con otra mítica novela de Stephen King.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 4 de It: Bienvenidos a Derry, Dick Hallorann se adentra en la mente de Taniel, uno de los jóvenes nativos americanos cuyos antepasados fueron los primeros habitantes de Derry. Usando su "resplandor", el personaje de Chris Chalk accede a un recuerdo en el que su tía Rose le pedía a Taniel que relatara la historia de It, a quien ellos llaman "Galloo".

La serie muestra un flashback en el que It toma la forma de un enorme alce para sembrar el miedo entre la gente gracias a su capacidad para mutar en aquello que asustará más a sus víctimas. En este caso, el monstruo presenta muchas similitudes con un "Wendigo", una criatura perteneciente a la mitología de los nativos americanos capaz de poseer a sus víctimas y hacer que se conviertan en caníbales al provocarles un hambre insaciable. Además, ha sido representado históricamente con una gran cornamenta similar a la del monstruo de la serie.

En It: Bienvenidos a Derry, el Galloo se come a los colonos, cuya violenta llegada al continente americano se caracteriza por la represión y la codicia, una situación de la que It puede beneficiarse al nutrirse del miedo de las personas. De forma similar, la figura mitológica del Wendigo funciona en la cultura popular como una metáfora de la avaricia sin límites y el consumo excesivo.

CÓMO IT CONECTA CON CEMENTERIO DE ANIMALES

El Wendigo ya ha aparecido anteriormente en la obra de Stephen King, concretamente en su novela Cementerio de animales. En el libro, la influencia de este antagonista empuja a los personajes a revivir a sus seres queridos enterrándolos en el cementerio de mascotas que da nombre al título. Así, la malvada criatura se beneficia del dolor de una familia que ha perdido a uno de sus miembros. Tanto en esta historia como en It, los habitantes de una comunidad están condenados a sucumbir a la influencia del monstruo, pues su dolor les hace vulnerables.

No obstante, aunque It pueda parecer muy poderoso, tiene una debilidad clave que es, precisamente, su capacidad para nutrirse del miedo, pues la ausencia de él significa su derrota. Es precisamente la capacidad para superar sus terrores más atávicos lo que, tanto en la novela como en sus adaptaciones cinematográficas, motiva que los miembros supervivientes de el club de los perdedores logren a la malevola entidad. Así, consiguen que se vaya haciendo cada vez más diminuto insultándole y llamándole "payaso" para, finalmente, aplastar su corazón, desintegrándolo y, aparentemente, poniendo fin así al terror en Derry.