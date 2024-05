Bill Skarsgard vuelve como Pennywise en la precuela de It: Welcome to Derry

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Max continúa dando forma a su esperada serie del universo It. La compañía estrenará en 2025 Welcome to Derry, una precuela de las dos exitosas películas de terror estrenadas en 2017 y 2019. Y el gran protagonista de aquellas, Bill Skarsgard, estará de vuelta.

Según ha informado Deadline, el actor retomará una vez más su papel del tenebroso Pennywise. De esta forma, el intérprete del diabólico payaso asesino se reunirá con el director Andy Muschietti y los productores Barbara Muschietti y Jason Fuchs, que han desarrollado la serie.

De hecho, Muschietti dirigirá cuatro de los nueve capítulos del proyecto. Los creativos regresan por tercera vez al legendario universo de terror creado por Stephen King en una precuela que indagará en los orígenes de Pennywise y se centrará en los acontecimientos previos a la novela.

Skarsgard se une así a un reparto formado por los ya confirmados Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar. Se desconoce cuánto aparecerá en pantalla, pero su fichaje supone una enorme alegría para los fans de It, que podrán volver a ver al sanguinario monstruo en acción.

"Estoy emocionado por que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las festividades aterradoras, junto con un grupo de expertos que incluye a su talentosa hermana, Barbara", declaraba King cuando se anunció el desarrollo de Welcome to Derry.

"Ambientada en el mundo del universo It de Stephen King, Welcome to Derry se basa en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes It y It. Capítulo 2", reza una breve descripción del proyecto.

Con las dos películas de It, Warner Bros. recaudó 1.170 millones de dólares. Sin embargo, van a tener que pasar seis años desde la última para que la saga vuelva a estar en activo. Por el momento, además, la serie de It no cuenta con una fecha de estreno programada.