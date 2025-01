El director de Flash explica por qué fracasó la película de DC con Ezra Miller

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Flash, la última película estrenada bajo el sello DC Films que vio la luz en junio de 2023, fracasó estrepitosamente en salas de cine. Un personaje carismático, una historia multiversal y el regreso de icónicos rostros del pasado, no fueron motivos suficientes para rentabilizar los 200 millones de dólares que costó la cinta. Ahora, su director, Andy Muschietti, ha explicado el motivo por el que el filme protagonizado por Ezra Miller recaudó únicamente 271 millones.

"Yo estoy muy contento con la película, creo que es mi mejor filme hasta la fecha", afirmó el realizador argentino en una extensa entrevista en el programa La Baulera del Coso de Radio TU en la que también destacó que se enfrentaron a una "crisis de publicidad y relaciones públicas" derivada de los escándalos en los que durante los meses anteriores se vio implicado el protagonista, Ezra Miller, que recuerda el director estaba lidiando con "problemas producto de una situación de salud mental".

"Hay cosas que realmente no puedes controlar cuando haces una película. Se metió en problemas, lo arrestaron en Hawai, etc... Yo tuve una gran relación con él, es un actor fantástico y un gran comediante, pero esto sucedió meses antes del estreno y fue un pelotazo en contra", recordó Muschietti que también señaló "la fatiga del género de superhéroes" como otro de los factores que influyeron en el decepcionante desempeño en taquilla del filme.

"Fracasó comercialmente porque no fue una película que apelase a los cuatro cuadrantes de la audiencia". Y es que, a lo que se refiere Muschietti es a las secciones en las que los estudios de publicidad y márketing dividen al público, entre hombres y mujeres, y mayores y menores de 25 años.

Más concretamente, el largometraje no consiguió llevar a las salas a las espectadoras, pues estas, según Deadline, tan solo componían el 24% de quienes acudieron a ver Flash en su estreno. El 17% del público eran mujeres de más de 25 años y tan solo un 7% de menos de esa edad. "Cuando se hace una película 200 millones de dólares el estudio está esperando a traer hasta a tu abuela al cine", afirmó el director de otras cintas como Mamá e It.

"En conversaciones privadas, he descubierto que a mucha gente simplemente no le interesa Flash como personaje. Particularmente, a los dos cuadrantes femeninos. Son cosas que es viento en contra de la película", expresó Muschietti que también explicó que el final de la película de Flash estuvo condicionada por la entrada de James Gunn para "crear su propio universo DC".

"La película ya estaba terminada pero tuvimos que crear un final que tuviera sentido con la idea de que iba a haber un nuevo universo pero que esta película no promete un nuevo reparto, porque en ese nuevo universo todavía no había nadie 'casteado'. De hecho a David Corenswet lo eligieron eligieron meses después", revela en cineasta argentino que señala que tuvo que "salir con una solución que fuera un poco por el lado del medio". "Y fuimos por el lado del humor que era algo consistente con el tono de la película en general", explica.

Desde el estreno Flash, el director no ha trabajado en ningún proyecto cinematográfico, pero sigue vinculado a la franquicia ya que será el encargado de la primera de Batman en el DCU con The Brave and the Bold. En este sentido, Muschietti ya dejó claro que, a pesar de las declaraciones de Matt Reeves, no tendría mucho sentido que Robert Pattison, protagonista de The Batman, fuera el Bruce Wayne del nuevo universo DC de James Gunn.

En todo caso, los pobres resultados de la película de Muschietti no alientan a DC Studios a volver a abordar el personaje con la misma estrategia tras la renovación de su universo. Por el momento, el primer superhéroe de esta nueva etapa que podrá verse en pantalla grande será Superman, cuyo largometraje llegará a las salas de cine el 11 de julio. David Corenswet encarna a Kal-El en este filme escrito y dirigido por el propio Gunn que apunta a ser fundamental para el desarrollo narrativo de la franquicia.