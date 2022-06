Peaky Blinders: 5 cosas que hay que recordar antes de la temporada final

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada temporada de 'Peaky Blinders' ya está disponible en Netflix. Tres años después del estreno de la quinta entrega, los Shelby vuelven a la carga. En estos episodios finales, que serán la antesala de la esperada película que cerrará la trama, el clan tendrá que enfrentarse a una situación crítica tras vivir una traición.

Los seis nuevos capítulos mostrarán qué sucedió después de que Tommy (Cillian Murphy) y los demás fuesen acorralados por los fascistas de Oswarld Mosley (Sam Claflin) y los Billy Boys capitaneados por el temible Jimmy McCavern (Brian Gleeson). Una auténtica guerra entre clanes que, ahora bien, dado que han pasado tres años, será necesario poner al día.

Como le sucedió también a 'Stranger Things', la temporada final de 'Peaky Blinders' estuvo muy afectada por la pandemia de COVID-19. Precisamente, la producción de los últimos episodios iba a comenzar en marzo de 2020, cuando estalló la primera ola, lo que provocó que no pudiera volverse al set de rodaje hasta enero del año siguiente.

Parece por tanto más necesario que nunca recordar ciertas claves de 'Peaky Blinders' antes de ver la sexta y última temporada de la ficción creada por Steven Knight.

TOMMY SHELBY ES UNA FIGURA POLÍTICA

Desde sus humildes y sombríos comienzos, Tommy Shelby ha llegado muy lejos en su carrera, hasta el punto de meterse en política en la quinta temporada. Uno de los momentos destacados de la tanda fue la presentación de Mosley, a quien Tommy intentó acercarse en un esfuerzo por tratar de corromper sus objetivos desde dentro.

MICHAEL GRAY FUE DESTERRADO

El hijo de la tía Polly (Helen McCrory), quien volvió con su familia en la segunda temporada, fue expulsado del clan. Tras conocer y casarse con Gina (Anya Taylor-Joy), Michael (Finn Cole) se ve consumido por el deseo de hacerse cargo del negocio de Tommy. Ese plan fracasó y llevó al destierro al matrimonio.

LA FAMILIA SIGUE EN DUELO

Tommy, aunque volvió a casarse con Lizzie (Natasha O'Keeffe), sigue afligido por la muerte de su esposa Grace (Annabelle Wallis). A ello se le sumó la pérdida de John Shelby (Joe Cole), quien falleció en la cuarta temporada. Tras juntarse con el clan Changretta, de la mafia italoestadounidense, John recibió la Mano Negra y fue ejecutado en su propia casa.

ALFIE SOLOMONS ESTÁ VIVO

A pesar de que Tommy le disparó en la cara, Alfie Solomons (Tom Hardy) reapareció en la quinta temporada vivo, aunque con una gran cicatriz en el rostro y ciego de un ojo. El haber sobrevivido le permitió trabajar junto a Tommy en un intento de acabar con el fascista Oswald Mosley.

LA MUERTE DE HELEN MCCRORY

Desafortunadamente, el retraso del rodaje conllevó a una baja trágica e inesperada, la de Helen McCrory, quien murió en abril de 2021 tras luchar varios años contra un cáncer. La actriz no pudo rodar sus escenas para la nueva temporada, lo que significa que la tía Polly no aparecerá en la sexta entrega. No obstante, es más que seguro que se le rinde homenaje a la intérprete en los episodios finales.