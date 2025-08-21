MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) llega a HBO Max este viernes 22 de agosto. Y puesto que han pasado tres años desde que se estrenara la primera entrega, en los cuales el universo DC ha sufrido algunos importantes cambios, conviene tener en mente ciertas series y películas clave para entender la nueva tanda de episodios.

La ficción protagonizada por John Cena surgió en principio como un spin-off de El Escuadrón Suicida, película de 2021 dirigida por el propio James Gunn en la que el personaje formaba equipo con otros villanos o antihéroes como Harley Quinn, Bloodsport o King Shark.

No obstante, si bien tanto esta cinta como la primera temporada de la serie formaban parte del ya extinto DCEU o Synderverse, en teoría la segunda enlazará con el nuevo universo DC capitaneado por Gunn y Peter Safran. Teniendo esto en cuenta, no está de más recordar un par de ficciones y filmes antes de embarcarse en el visionado de la temporada 2 de El Pacificador.

EL ESCUADRÓN SUICIDA

Puesto que, como se ha mencionado anteriormente, esta cinta supuso el debut de Cena como Peacemaker, resulta un título indispensable para aquellos interesados en seguir su historia. El filme presenta ya la rivalidad entre el personaje y Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman), que protagonizan una cruda pelea en el desenlace del filme...

EL PACIFICADOR (TEMPORADA 1)

Parece obvio, pero antes de ver la nueva tanda de episodios de El Pacificador, conviene haber visto la anterior, para entender los traumas familiares que han deformado los conceptos de justicia o paz del protagonista. Un avance de la temporada 2 ya introdujo la idea de los viajes multiversales, por lo que es de esperar que se ahonde así en la conexión entre ambas entregas y los dos universos.

CREATURE COMMANDOS

Si bien la segunda temporada de El Pacificador se puede considerar la primera serie en imagen real del nuevo universo DC de Gunn y Safran, Creature Commandos (Comando Monster) fue la primera de animación del mismo. La ficción incluye personajes muy relacionados con Peacemaker como Amanda Waller y, sobre todo, Rick Flag Sr., el padre del personaje encarnado por Joel Kinnaman.

SUPERMAN

Con el estreno este verano de Superman, el nuevo universo DC quedaba inaugurado también en la gran pantalla. La cinta protagonizada por David Corenswet incluía, de hecho, un breve cameo de Cena como Peacemaker, estableciendo así la coexistencia de ambos personajes.