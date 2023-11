El padrastro de Matthew Perry rompe su silencio tras la muerte del actor de Friends

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. Casi un mes después de su muerte, Keith Morrison, periodista y padrastro del actor, ha roto su silencio a través de las redes sociales.

Morrison se pronunció a través de Twitter el pasado 27 de noviembre, un día antes de que en Estados Unidos tenga lugar el llamado 'Giving Tuesday', una jornada que promueve la solidaridad y las donaciones a distintas organizaciones.

"Este no es el tipo de cosas que suelo hacer, este discurso. Pero este año es diferente. Y mañana es GivingTuesday. Haz lo que puedas; él habría estado agradecido", escribió, compartiendo la página web de la Matthew Perry Foundation. La fundación fue creada tras la muerte de Perry para continuar con su compromiso de ayudar a otras personas en su lucha contra la adicción.

This is not the sort of thing I commonly do, this pitch. But this year is different. And tomorrow is Giving Tuesday. Do what you can; he would have been grateful. https://t.co/OmaqSgt1rq