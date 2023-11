El último deseo imposible de Matthew Perry: "Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione"

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry, fallecido el 28 de octubre a los 54 años, pasó a la historia de la televisión gracias a su interpretación de Chandler en Friends. Pese a que este papel cambió su vida y su carrera, el intérprete desveló públicamente que no quería ser recordado por la comedia, sino por su lucha contra las adicciones.

Perry habló abiertamente sobre sus problemas con las drogas y el alcohol e incluso escribió unas memorias al respecto tituladas Amigos, amantes y aquello tan terrible. En 2022 concedió una entrevista al podcast Q With Tom Power y se sinceró respecto a su legado. "Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador. Y lo más importante es que quiero ayudar a la gente. Eso es lo que quiero", afirmó.

"Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien viene y me dice: 'No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?', puedo decir 'sí', seguir adelante y hacerlo. Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que eso sea lo primero que se mencione. Y viviré el resto de mi vida demostrándolo", añadió.

Además, en esa misma entrevista también reveló qué nunca había visto Friends porque, dependiendo de la temporada, podía distinguir en qué fase de su adicción se encontraba. "No vi la serie, y no la he visto, porque es como 'beber, opiáceos, beber, cocaína'... Como si pudiera distinguirlo temporada tras temporada por mi apariencia", admitió.

Pese a sus malos recuerdos, Perry dejó claro que Friends fue una gran experiencia. "Es increíble ver que toca los corazones de diferentes generaciones. Se ha convertido en algo importante y significativo y yo, ya sabes, la volvería a ver. Fue muy divertido y toda la gente fue amable", apuntó.