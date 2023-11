Polémicas e insensibles declaraciones de Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. En una reciente entrevista, Sean Penn ha hablado sobre la muerte del actor de Friends, confesando que no le había "sorprendido mucho" el triste desenlace.

Penn concedió una entrevista a Piers Morgan Uncensored y alabó a Perry. "Qué tipo tan talentoso. No puedo decir que lo conocí mucho, pero me caía muy bien. Le vi hace poco, ambos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles, y le felicité por lo que sabía de su libro", explicó Penn, haciendo referencia a las memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible en las que habló de sus adicciones.

"No había leído el libro, pero había visto varias de sus entrevistas y parecía estar hablando de ello, lo había afrontado, era muy inteligente y audaz al respecto y ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil", comentó. "Es trágico, no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que le había hecho mucho daño a sus órganos a lo largo de los años. Ya sabes, una situación difícil, y él tuvo que hacerlo, tuvo que dejar esa historia atrás y pudo darle mucha alegría a mucha gente con su talento. Así que le deseo lo mejor a su familia", agregó.

Penn coincidió con Perry como estrella invitada en dos episodios de Friends. El actor interpretó a Eric, un profesor que estaba comprometido con Ursula, la hermana gemela de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

Perry, que encarnó a Chandler, reveló en sus memorias que, en un momento de la serie, tomaba casi 55 pastillas de Vicodin al día. En una entrevista concedida al podcast Q With Tom Power, Perry incluso desveló que su adicción era el motivo por el que nunca había visto la comedia. "No vi la serie, y no la he visto, porque es como 'beber, opiáceos, beber, cocaína'... Como si pudiera distinguirlo temporada tras temporada por mi apariencia. No creo que los demás se dieran cuenta, pero yo podía, y por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo, eso es lo que percibo cuando veo la serie", reconoció.