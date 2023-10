El triste motivo por el que Matthew Perry se negó a ver Friends

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. El actor saltó a la fama gracias a su papel de Chandler en Friends y, pese al éxito mundial que le trajo la serie, llegó a revelar públicamente que nunca había visto la sitcom.

En una entrevista concedida al podcast Q With Tom Power, Perry desveló el motivo por el que no vio la comedia. "No vi la serie, y no la he visto, porque es como 'beber, opiáceos, beber, cocaína'... Como si pudiera distinguirlo temporada tras temporada por mi apariencia. No creo que los demás se dieran cuenta, pero yo podía, y por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo, eso es lo que percibo cuando veo la serie", reconoció.

"Pero creo que voy a empezar a verla porque realmente ha sido un viaje increíble. Es increíble ver que toca los corazones de diferentes generaciones. Se ha convertido en algo importante y significativo y yo, ya sabes, la volvería a ver. Fue muy divertido y toda la gente fue amable. He estado demasiado preocupado por esto y yo también quiero ver Friends", añadió.

Algo similar describió el intérprete en sus memorias, tituladas Amigos, amantes y aquello tan terrible. "Puedes seguir la trayectoria de mi adicción si mides mi peso de una temporada a otra: cuando peso más, es alcohol; cuando estoy flaco, son pastillas. Cuando tengo barba, son muchas pastillas. Al final de la tercera temporada, pasaba la mayor parte de mi tiempo descubriendo cómo conseguir 55 pastillas de Vicodin al día; tenía que tomar 55 todos los días o, de lo contrario, me ponía muy enfermo", apuntó.

Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en una bañera de hidromasaje en su casa de Los Ángeles, en Pacific Palisades, alrededor de las cuatro de la tarde del sábado, hora local. El actor contaba con un historial muy documentado y reconocido por él mismo de abuso de alcohol y medicamentos pero, según las primeras informaciones, no se encontraron drogas ni otras sustancias en el lugar en el que fue hallado su cadáver. Y aunque la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando la muerte de Perry, tampoco hay indicios de delitos como robo u homicido.

En estos momentos, el ahogamiento sigue siendo la causa más probable, aunque no se puede determinar qué fue lo que provocó el mismo. Tras completar la autopsia, la oficina forense está a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos para concluir su informe y señalar oficialmente la causa de la muerte.