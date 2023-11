Jennifer Aniston y David Schwimmer se despiden de Matthew Perry: "Descansa, hermanito"

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Jennifer Aniston y David Schwimmer, los actores que dieron vida a Rachel y Ross en Friends, han publicado mensajes de despedida para Matthew Perry. El actor que interpretó Chandler en la legendaria serie falleció el pasado 28 de octubre con tan solo 54 años. Así, sus dos compañeros han seguido los pasos de Matt LeBlanc y Courteney Cox, que lanzaban sus homenajes al finado unas horas antes.

En el caso de Aniston, la actriz siempre fue muy cercana a Perry. Él mismo aseguraba en su autobiografía que ella fue una de las personas que más le ayudó a superar sus problemas de adicción. La intérprete ha querido centrarse en la capacidad de su amigo para hacer reír a los demás.

"Oh, cielos, esto me ha dolido mucho... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos la pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor", comienza Aniston en un mensaje publiado en Instagram.

"Ser capaz de asimilar realmente ese dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y le amábamos mucho. Era una parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6. Era una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino", añade la actriz, insistiendo en la buena relación entre los seis miembros del reparto principal de Friends.

"Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la 'risa', pensaba que se iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacerlo. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho", continúa el emotivo texto.

"En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes. Reía, lloraba y luego volvía a reír. Los guardaré para siempre. Un día encontré un mensaje que me envió de la nada. Lo dice todo", revela entonces. Junto a la publicación se añaden una foto de ambos riendo en el rodaje, un vídeo de una escena en la que se dicen "te quiero" y una captura de pantalla de dicho mensaje de texto. "Hacerte reír me alegraba el día. Me lo alegraba", le enviaba Perry a Aniston.

"Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir: '¿podrías estar más loca?' Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día", concluye el texto, que ha recibido millones de reacciones en tan solo unos minutos.

Schwimmer, por su parte, también ha rememorado la vis cómica que Perry tenía tanto delante como detrás de las cámaras de Friends. "Matty, gracias por diez increíbles años de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable tempo cómico. Podías coger una línea de diálogo y retorcerla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra", escribe el actor.

"Y tenías corazón. Con lo cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia a partir de seis desconocidos. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo", señala entonces en referencia a la imagen que acompaña la publicación, en la que ambos aparecen elegantemente vestidos durante un episodio de Friends.

"Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor... '¿Podría haber más nubes?'", concluye Schwimmer. Al igual que la de Aniston, millones de seguidores y fans han apoyado la última despedida del intérprete.