¿Es One Piece el ejemplo a seguir por Dragon Ball en su nueva adaptación en imagen real?

Tras arrasar con su adaptación de One Piece, Netlfix ya ha dado luz verde a una segunda temporada. Sin embargo, el éxito alcanzado por la plataforma con su del manga de Eiichiro Oda no ha hecho cambiar de opinión sobre las adaptaciones en imagen real a una estrella de Dragon Ball.

Tanto One Piece como Dragon Ball son dos de los mangas más longevos que han sido trasladados a la gran y pequeña pantalla en numerosas ocasiones. Es más, al igual que la obra de Toriyama ya tuvo fallidas adaptaciones con actores de carne y hueso, otras obras como los Caballeros del Zodíaco (Saint Seiya) también cuentan con sus propias películas en imagen real... también decepcionantes.

Y es que ninguna ha tenido tan buena recepción ni ha sido tan aclamada o fidedigna al material original como en el caso de Netflix con One Piece. Pero ni el abrumador éxito cosechado por la plataforma o el hecho de que Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy satisfaga a los fans, convencen a todo el mundo de que los estudios deban seguir adaptando los mangas a series o películas de imagen real.

Es el caso de Sean Schemmel. El actor es una de las principales voces en la versión estadounidense del anime de Dragon Ball, donde interpreta a Goku. Y en una reciente entrevista con Bleeding Cool ha sentenciado que Hollywood no ha aprendido la lección tras el fiasco que supuso Dragon Ball Evolution (2009) al continuar adaptando los animes en proyectos de imagen real.

"Es raro porque tengo una visión única desde dentro y he visto a Hollywood tratando de entender el anime durante toda mi trayectoria, y siguen sin hacerlo. No estoy muy seguro de que la corriente de los animes funcione bien en imagen real. Solo vi un poco de One Piece (de Netflix) y, sinceramente, me parece horrible", señala Schemmel. "Sin embargo, la película en imagen real de Dragon Ball Z (2009) también fue terrible, pero por una razón diferente. Habían cambiado de director a mitad de camino, antes incluso de empezar la producción", añadió.

"Resulta interesante ver cómo Hollywood trata de aferrarse al anime e intenta hacerse un hueco. Como figura del medio me incomoda decir que no me gusta la serie de acción real de "One Piece". Pero eso no es necesariamente culpa del equipo o del reparto. Una vez que tengas a alguien así [un fan] dirigiendo algo, será finalmente la prueba de que tenemos a la persona adecuada en el puesto. ¿Se trasladará este género al cine de acción? Aún no estoy convencido, pero podría equivocarme", concluye el actor.

Pese a las palabras de Schemmel la serie en imagen real de One Piece en Netflix ha sido alabada tanto por los fans como por la crítica. Y aunque todavía no hay fecha de estreno para los nuevos episodios, Marty Adelstein, el CEO de Tomorrow Studios, aseguró hace unos días a Variety que los guiones ya estaban listos a la espera de recibir la luz verde de Netflix, por lo que es posible que la temporada 2 llegue a la plataforma en 2025.