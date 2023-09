Así impidió Eiichiro Oda que One Piece fuera un desastre

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

La adaptación en imagen real de One Piece ha encandilado tanto a los seguidores del manga como a todo un nuevo público. Parte de su descomunal éxito se debe a su elenco, pero también a la supervisión de su creador, Eiichiro Oda, quien se vio en la necesidad de imponer una restricción a Netflix para evitar que la serie se viese abocada al más estrepitoso de los fracasos.

Oda tiene una norma muy clara a la hora de centrarse en las tramas de One Piece. Y tanto para su creador como para las incontables legiones de fans del manga, el elemento fundamental de sus historias son las aventuras que viven la tripulación capitaneada por Monkey D. Luffy, a quien interpreta Iñaki Godoy en la adaptación del manga.

De hecho, una de las condiciones que puso el autor para trasladar su obra a la pequeña pantalla fue que la serie fuese lo más fiel posible al material original. Pero Oda tiene una regla también inquebrantable y esa es que los miembros de la tripulación de los sombreros de paja no pueden tener romances entre ellos.

Sin embargo, pese a la fidelidad por el material original, Netflix estuvo a punto de quebrantar esta regla vital para el autor. Fue cuando al final del cuarto episodio de One Piece Kaya (Celeste Loots) anima a Ussop (Jacob Romero) a unirse a la tripulación de Luffy y, antes de emprender caminos separados, la joven le planta un ardiente beso de despedida.

Puesto que Kaya no pertenece a los sombreros de paja ni Ussop tampoco lo era técnicamente en aquel momento, la plataforma de streaming no quebró la restricción impuesta por Oda. Teniendo presente que los romances entre los protagonistas de One Piece no tienen lugar en el manga, resulta lógico pensar que a Netflix le podría haber costado una buena parte de su audiencia el haberlos incluido en la serie, que ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Por ahora se desconoce cuándo llegarán los nuevos episodios a la plataforma. Aunque, Marty Adelstein, el CEO de Tomorrow Studios, aseguró hace unos días a Variety que los guiones ya estaban listos a la espera de recibir la luz verde, por lo que es posible que vean la luz en 2025.